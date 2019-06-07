【汽油彈掟警車】疑兇起底黑幫小頭目老鼠　推阿婆入屋激烈拒捕

狂徒警總外向衝鋒車擲汽油彈案，警方多個部門進行調查及追捕，於事發約14小時後，下午於鰂魚涌英皇道發現懷疑涉案黑色平治私家車，並拘捕一名姓莊男子，男子於上址大廈丟掉及藏起證物，再將一名老婦撞入單位後匿藏，被捕過程間男子激烈反抗。其後警方再拘捕3人，部分涉嫌為案件知情人士及曾與被捕男子聯絡。 據悉被捕男子綽號「老鼠」，曾為活躍港島區的黑幫成員，過去案底累累，曾涉黑幫血案被捕。

警方拘捕一名涉案男子。（陳浩然攝）

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今（7日）晨3時許，灣仔警察總部外發生衝鋒車被擲汽油彈案，一名黑衣男子於軍器廠街，手持一個燃點、裝有易燃物的玻璃樽，步向警總時一輛衝鋒車於駱克道駛入軍器廠街，男子將玻璃樽擲向衝鋒車方向，令衝鋒車車身及車底等被燒毀，男子坐上黑色私家車後逃去。至下午近4時，跑馬地警署門外欄杆位置再發生縱火案，地面熏黑，並留下懷疑汽油彈碎片，現場消息指犯案的同樣為一輛黑色私家車，於行兇後逃去。

警鰂魚涌尋回賊車拘人

至下午警方於鰂魚涌英皇道麗華樓對開，發現懷疑涉案的黑色私家車，並拘捕一名姓莊男子。現場一輛停泊路邊的黑色私家車被圍封，旁邊一個簷篷及行人路位置分別被遺下一把刀及一個紅色環保袋，警方出動警犬協助搜索，又於現場近香港殯儀館封鎖另一輛私家車調查。

男子激烈反抗欲逃

現場消息指，特遣隊警員於下午英皇道發現該輛懷疑涉案黑色私家車於上址停泊，於是跟隨車上男子上樓，期間警員上前拘人，過程間男子激烈反抗並欲逃走，最後仍被警員制服。男子晚上被押離現場帶上警車，仍大叫「差人打人呀！」。據涉事車牌登記資料，車主為一名姓莊、洋名Lucas的男子，私家車於2010年出廠，同年首次登記，購入價逾百萬元。

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自稱「東區小霸王」 曾涉黑幫血案被捕

據了解，該名姓莊被捕男子曾為黑幫成員，綽號「老鼠」，過去活躍於港島東並自稱「東區小霸王」，過去有多次案底包括襲擊、傷人等，2011年小西灣邨發生黑社會傷人案，四名15至19歲黑幫青年被十多名持木棍及啤酒樽男子襲擊，其中三人手腳及背部受傷，其後「老鼠」涉嫌糾黨伏擊四人被捕。

重組案件經過 疑犯上樓丟證物藏民居

於今晨首宗汽油彈案發生後，警方透過翻查閉路電視紀錄及進行情報分析，鎖定有機會與案件有關的可疑人，於第二宗汽油彈案發生後，特別部門便鎖定涉案私家車進行跟蹤，至英皇道麗華樓時，警方發現男子下車後即衝上樓梯，警方於是先封鎖大廈，再派衝鋒隊上門搜索。

據悉，疑兇落樓後先跑上了大廈天台，將黑色衣服、口罩及帽放於水缸底部，並將一個背包擲下街，期間背包掉出一把刀。他其後離開天台，在其中一個單位拍門，將應門的老婦推了入屋，然後入屋躲藏。當衝鋒隊上門搜索，發現了男子行蹤，他被捕一刻曾作出激烈反抗。據悉，目前有多於兩人被捕，其他被捕人估計為對事件知情人士。