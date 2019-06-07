【adidas限量波鞋】被炒高兩倍多逾4000元　潮特鞋舖認有請排隊黨

今日端午節（7日）adidas推出限量版波鞋，大批市民及內地旅客到場搶購，期間有排隊黨打尖，更有南亞裔人士阻擋其他人進入，場面混亂。有位於旺角潮流特區的鞋舖，已有不少限量波鞋存貨，並將原價1800元的限量波鞋以4000多元放售。鞋舖負責人直認，有請排隊黨協助購買波鞋。

原價千八被炒至四千

潮流特區一間有放售限量波鞋鞋舖負責人表示，今日有不少客人前來放售該對限量版波鞋，現時波鞋由原價1800元炒至超過4000元，已有6名客人前來購買，仍有少量存貨，他指波鞋價錢走向視乎adidas會否再補貨。他指，現在放售的渠道很多，相熟的客人會找他們放。

負責人：一向有請排隊黨

記者今午目擊有排頭位的南亞裔人士購入波鞋後，向蛇頭交收。負責人表示，為確保波鞋為真貨，一向有請南亞裔排隊黨幫忙買鞋，並指為業界慣常做法，「唔係無端端邊嚟咁多貨？」他稱排隊黨一人薪金約500至1000元一晚，按需要聘請多少排隊黨。

有人買不到製造混亂

對於今早有南亞裔排隊黨打尖，他稱當波鞋利潤大時，經常有人打尖，但他聘請的南亞裔排隊黨，兩日前已經開始排隊，「我哋畀足錢叫佢排隊」，不認同有南亞裔打尖，又稱若南亞裔有打尖，警方不會放他們走。他反指有本地人打尖，之前已試過有香港人因買不到不忿，於門前「唔排隊衝入去」製造混亂，「佢哋得唔到吖嘛，得唔到就作亂，好正常」

他又稱，現時多了人喜歡潮鞋，排隊買鞋的人則龍蛇混雜，他做鞋舖多年，對於打尖情況見慣不怪，但每次一定會預貨給排後面的人，「（請排隊黨）唔係平嫁，你計過利潤覺得值得，咁咪做囉！」