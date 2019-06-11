【逃犯條例】記者遭警驅趕阻止採訪　記協與警會面表達關注

6月10日凌晨，數百警員清除龍和道堵塞物及驅趕集會人士，期間利用閃燈照向記者的眼部及攝影鏡頭，企圖阻止採訪，並將記者趕向添華道，有記者在已出示記者證、手持攝錄器材的情況下，仍被警方襲擊及強行拉扯。記協昨日（10日）就事件去信警務處，要求與處長盧偉聰會面，以表達新聞界對警方干擾及暴力對待記者的關注，並希望就事件達成共識，讓記者能行使採訪權。警方今日安排公共關係科總警司謝振中下午5時與記協代表及攝記協主席會面。

記協於會後發聲明表示，記協於會上提供了9宗新聞工作者遭警方阻撓採訪、搜查以及推撞的個案。記協主席楊健興在會上指出，警方在清場行動中出現粗暴干預傳媒採訪的行為和言語，令記者感到被前線警員視為「麻煩製造者」，目的是阻礙警方執行職務。記協重申，記者在現場記錄警方的清場行動，令公眾清楚了解過程，對雙方都有好處。記協同時關注警方指有偽造記者證的情況。警方則重申重視傳媒的意見，表示警隊傳媒聯絡隊會盡量配合傳媒的工作。

謝振中強調，警方沒有任何政策和原因要阻礙傳媒工作，包括訓練警員以照明燈干擾記者拍攝。他表示警方十分重視傳媒意見，因此於4年多前成立傳媒聯絡隊，處理傳媒的要求及配合傳媒採訪，一直未見有重大問題，今次事件相信是場面太混亂而出現的特殊情況，他表示未來一兩天的行動將加派聯絡隊人手當值，協助在場記者。

因應近日有關反對逃犯條例修訂的示威行動，聯絡隊設立3個24小時的電話熱線。謝振中表示，在採訪期間如遇到任何問題或遭前線警員阻攔，記者可以致電求助。

記協昨日（1０日）曾發出聲明，嚴正抗議警方於10日清晨無理驅趕阻撓記者採訪工作，包括記者及攝影師在場拍攝期間遭警方無理驅趕，甚至暴力對待。

記者協會指，示威者佔據龍和道後，防暴警察手持盾牌及搬動鐵馬，由立法會前進至添馬公園，逼入龍和道，其間有記者被個別警員辱罵為「垃圾」，更有警員用閃燈阻止記者拍攝，並將記者推向鐵馬，混亂中亦有攝影師被示威者向警方所投擲的雜物所傷，血流披面。之後有警員以懷疑記者藏有攻擊性武器為由，即場搜查一名持有記者證的從業員之背包，質疑記者背包內為同事補給的樽裝水是攻擊性武器。記者協指，有記者在已出示記者證、手持攝錄器材的情況下，仍被警方襲擊及強行拉扯，認為警方做法嚴重危害記者的人身安全。

記協認為，警方行為罔顧新聞工作者的人身安全，嚴重踐踏採訪權，促請警方嚴查事件，提供合理解釋，對於有攝影師於採訪期間被示威者向警方所投擲的雜物所傷，表示極度遺憾，要求警方跟進。

記協指，記者有責任記錄及報道現場的情況，身處現場的記者履行採訪職責，正在行使應有之採訪權，警方不應將記者強行帶離現場，令清場缺乏傳媒監察。警員的粗暴行為已違反《警察通例》第39章中列明「事發現場的警務人員須以互諒互讓的態度，盡量配合傳媒工作；以及不應妨礙傳媒的攝錄工作」之規定。

6月10日凌晨，數百警員清除龍和道堵塞物及驅趕集會人士，大批防暴警員持盾牌由立法會前進添馬公園，前往龍和道驅趕示威者，其間利用閃燈照向記者的眼部及攝影鏡頭，企圖阻止採訪，有警員著記者離開時，多次推撞記者，並大聲呼喝：「快啲離開呀，走啦，等你哋走呀。」有記者身體險撞向鐵馬的尖位；亦有攝影記者被警員推撞，閃避時失平衡，鏡頭撞向電箱而損毀。有記者在場已出示記者證、手持攝錄器材的情況下，仍被警方襲擊及強行拉扯。