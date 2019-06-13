【逃犯條例】原稱「騷亂」後改口「暴動」　盧偉聰指自己翻譯不好

就昨日（12日）大批反對修訂《逃犯條例》草案的示威者佔領金鐘一帶，並於3時開始爆發激烈衝突，警務處處長盧偉聰一度將事件形容為「騷亂」，惟於5時許的新聞稿標題用上「暴動」一詞。盧偉聰於今日（13日）傍晚的記者會表示，澄清當時會見傳媒時因翻譯問題，誤譯成「騷亂」，「其實當時就係指暴動」。

盧偉聰（前）指是昨日下午3時半將事件定性為「暴動」。 （魯嘉裕攝）

昨日3時許，金鐘一帶大批反對修訂《逃犯條例》草案的示威者，與警方爆發激烈衝突，盧偉聰於下午4時許會見記者，指金鐘一帶非常混亂，「由於我哋嘅防線受到咁嚴厲（嚴重）嘅衝擊，我哋喺逼不得已之下，唯有使用武器去阻止呢啲暴徒衝擊我哋嘅防線。依家已經係一個騷亂嘅情況，我呼籲市民唔好進入金鐘一帶。我喺度亦都想嚴厲譴責依啲暴徒不負責任嘅行為，因為如果佢哋係表達意見嘅話，係唔需要傷害其他人，包括我嘅同事，同埋一啲無辜嘅人士」，形容事件為「騷亂」，警察公共關係科高級警司江永祥則以「暴徒」形容示威者；至於警方下午5時42分發出的新聞稿，標題卻是「警方採取行動制止暴動」，將事件定性為「暴動」。同日晚上8時許，行政長官林鄭月娥則發表電視講話，以「暴動」形容下午的事件。

張建宗強調政府高層沒參與介定事件決定

今日下午，Now新聞台播出政務司司長張建宗的專訪，張強調政府高層沒有參與介定事件為「暴動」的決定。盧在記者會上被問及警方是何時定性事件為「暴動」，他回應指時間為昨日下午約3時半，並澄清當時會見傳媒誤以「騷亂」形容，是由於自己英譯中不好所致，「其實當時就係指暴動」。