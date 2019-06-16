【逃犯條例】物資急救站重整位置　義工「傘陣」擋雨護物資

民陣昨日（16日）發起反修例遊行，終點站金鐘除絡繹不絕的遊行人士外，物資站亦一度遍佈多處，連日來亦默默為示威及遊行人士提供後援。今早（17日）留守者自發讓出佔據的道路，不少物資站及救護站亦因應今早情況，重新整頓位置，記者現場視察發現仍有兩個物資站及兩個急救站；其中位於添馬公園的物資站，有多達40袋物資，包括麵包、蛋糕等糧食，下雨期間義工更合力開遮保護物資。 另外昨日（16日）原位於添馬公園海濱長廊的物資站，昨晚已清走，義工阿樂表示該個物資站24小時無間斷運作，全因612衝突後各個物資站被警「掃場」，義工遂團結起來，各人都是希望以自己方式參與運動，出點綿力。

添馬公園設有物資站。（陳欣彤攝） 物資、急救站仍分佈各處

記者今早（17日）到現場視察，仍有不少義工在場協助，有義工向在場留守人士派發食物，亦有義工協助物資站移師別處，現時現場仍剩兩個物資站及兩個急救站，前者分佈於中信橋通往立會橋下、添馬公園；後者則為於政總東翼外面，以及添馬公園。政總東翼外的物資站，一名義工表示將會繼續留在此處，因談判專家表示退守到行人路並無問題。她又表示，現時上址的物資經已飽和，已呼籲義工將物資搬到添馬公園等地。 義工「傘陣」擋雨護物資 記者及後到添馬公園查看，添馬公園現時有多人眾集，席地而坐。現時該處亦設有物資站及急救站，約40袋物資以紅白藍袋承載，包括生理鹽水、遮、口罩、蛋糕、麵包等等，義工現時將物資分類，暫放於添馬公園，又表示不擔心警方驅趕，除非環境不許可下，例如下雨，才會作進一步決定；及後開始下起微微雨，義工便用數把雨傘形成「傘陣」遮擋物資。 另外，現場亦有義工自發收集空樽放於紙箱內，作回收用途。

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義工派水、退熱貼 成抗爭遊行後援

昨日（16日）晚上約8時半，多名遊行人士遊行完畢後，在添馬公園席地而坐休息，於海濱長廊附近的物資站，有義工不時主動派發乾糧如消化餅、樽裝水、又為遊行人士進備大量退熱貼及口罩等，現場所設的急救站儲存大量生理鹽水供使用，惟記今早（17日）記者再到現場時，該個物資站已清走。物資站一名21歲、任職物業管理的義工阿樂昨日表示，該處是集會現場最大物資站，11號傍晚開始運作，12號曾被警方「掃蕩」，掃蕩過後他們又重整旗鼓，漸漸義工了解物資站的重要性，便陸續增設其他的物資站。

近添馬公園海濱長廊對出空地的物資站為最大物資站。（陳蕾蕾攝）

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被警掃蕩後團結壯大

阿樂指自己於機緣巧合下開設了物資站，原本僅有小小的一個物資站設於政總外，被警方清除後，卻意外凝聚了各站的義工，「掃蕩行動完左之後，我哋不斷好似執垃圾咁將啲物資執返嚟。」他表示，而此處的急救站屬集會區內最大，「因為呢到最空曠，如果有任何事情發生，呢到可以處理最多傷者」。阿樂表示由他們發起的物資站，昨日仍有約有四至五個，設於包括中信橋、立法會、龍和道等，物資站，不會接收警方認為有「危險性」、「具衝擊可能」的物品，即頭盔、眼罩等，但會接收糧食等物品。

略盡綿力派物資 阿樂：重視呢個屋企就會做

「我哋都想略盡綿力派吓水派吓糧食」，24小時運作的物資站共有約10名核心義工，不時有市民前來協助派物資，被問及成員間是否有更表，阿樂直言「冇啊，你覺得攰就去休息，你覺得仍可堅持喺到就堅持」。對於為何會走出來運作物資站，他指「你覺得呢個屋企你重視嘅就會做」。

留言板寫滿市民訴求

另外，昨日（16日）添馬公園入口處地上長近二、三十米的留言板，逾百張白紙寫上市民的訴求及心聲張貼於地上，有義工呼籲市民將自己的心聲留下，然後以膠紙張貼於地上，指「希望讓意見向政總延伸落去」，留言包括「香港人加油，永不放棄！」、「反惡法，林鄭下台！」，「反送中，撤惡法」、「示威者不是暴徒，林鄭才是暴君」等字句，不少市民駐足停留及寫下心聲。此外，又有大量市民獻白花於草地上，放上黃色雨衣，悼念昨日墮樓的男士。