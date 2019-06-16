【逃犯條例】鄺俊宇現身太古廣場悼念死者　籲市民：不要再流血

鄺俊宇昨晚因反修例男子墮樓亡傷心痛哭。（資料圖片／王譯揚攝）

晚上鄺俊宇現身金鐘，呼籲在場手足不要再受傷及被捕。（余睿菁攝）

民陣周日（16日）發起反修例遊行，宣稱遊行人數接近200萬。而於遊行前一晚發生反修例男子墮樓亡事件，到場協助的立法會議員鄺俊宇傷心痛哭，而不少參與遊行的市民今日均到場為死者致意。晚上鄺俊宇現身金鐘，呼籲在場手足不要再受傷及被捕，接受唔到多一位出事，及稱不接受特首林鄭月娥的書面道歉。

晚上現金鐘悼念死者

太古廣場昨日（15日）發生反修例男子墮樓亡事件，立法會議員鄺俊宇於男子危站時到場協助，後來男子不幸墮斃後，鄺俊宇於現場激動痛哭。今晚於反修倒遊行近尾聲，鄺俊宇分別到太古廣場及政總外悼念死者，並為示威者打氣。

呼籲手足答應「不流血、不受傷、不被捕」

鄺俊宇發言時指，自己今早至下午仍然難忍眼淚，至晚上平伏後方到場，他指不會接受林鄭的書面道歉，要求她當面道歉，並承認濫用警權、撤回惡法及平反6月12日衝突被定義暴動等。鄺俊宇又指不少市民於612衝突中被捕，現時需要大家的力量支持他們。鄺又談到自己今日在場的每一位市民都是手足，不希望再有手足出事，「應承我，不流血、不受傷、不被捕」，在場市民拍掌和應。