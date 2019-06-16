【逃犯條例】反修例男子墮斃　太古廣場悼念人潮不絕　白花遍地

一名35歲男子昨（15日）在太古廣場高處站立，掛上橫額要求政府撤回《逃犯條例》修訂草案，惟一直不願與警方談判專家交談，至晚上他突然攀出棚架，在場消防員欲救無從，最終他失足墮斃。悲劇發生後，不少市民今早前往太古廣場獻上白花，向死者致哀。

楊先生攜同5歲的兒子到場致意。 （梁銘康攝）

牆身貼滿「願你安息」字條 女子跪地祈禱

今晨10時許，陸續有身穿黑衣的市民到太古廣場，獻上白鮮花，向昨日不幸墮斃的男子致意。現場放有一個寫有「深切哀悼」的花牌，白色花束堆滿行人路，前來獻花的市民均神情哀傷，有人跪在地上為其祈禱，甚至有人當場痛哭，亦有人在場用紙筆寫上心意，「願您安息！我們會加油，不放棄！」 、「一路好走」的紙張貼滿牆上，現場亦有人放下白色頭盔、酒及香燭，以表哀悼。

民主黨立法會議員劉慧卿亦有到場致意，她認為墮樓事件令人很傷心，反映政府施政引起社會不滿，令部分市民變得情緒化，但希望市民能冷靜面對，直指政府對目前的社會問題必須問責。

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前來獻花的李先生表示，「覺得成場運動唔應該有一個人咁樣犧牲」。 （梁銘康攝） 獻花市民哽咽 「唔應該有一個人咁犧牲」 楊先生攜同5歲的兒子到場致意，提到昨晚的墮樓事件隨即哽咽，亦表示在此時更應教育下一代甚麼是對、甚麼是錯，「佢哋一出世已經係處於咁嘅環境，長大後會覺得所有錯嘅東西都係理所當然，要話畀佢（兒子）知我哋失去緊啲咩，唔可以逃避呢啲（政治）話題」，楊生表示今午將會參與民陣發起的遊行。 另一名前來獻花的李先生則表示，「覺得成場運動唔應該有一個人咁樣犧牲」，希望表達一點心意。李認為林鄭月娥暫緩修例是緩兵之計，「有啲事喺佢（死者）眼中嘅價值原來咁大，其他香港人更加不應咁易放棄」。劉先生則認為墮斃事件十分可惜，「每個人都唔應該因為呢件事而犧牲，希望再集合多啲人嘅力量去解決呢件事，最終目標係撤回」。他認為6.12的反修例衝突並非暴動，「只係我哋有我哋嘅要求，但對方用強硬武力對抗我哋」，形容當時警方與示威者的心情也過份激動，難以控制場面，希望不要再發生這些場面，盼能以理性解決問題，劉先生亦表示今日會再次參與遊行。

據了解，35歲的墮斃死者梁凌杰，與父母同住，家中亦有姊妹、梁單身，性格較內向，並無精神病紀錄。他身上有兩封遺書，一封交予家人，尋死原因跟反對修例等訴求有關。事發時他爬出欄外，腳已離地，在電光火石間，消防員立即嘗試將他扯住，惟未能成功將他救回。