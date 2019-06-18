【選民登記】已換證市民若更改資料　三個機會保住選民身份

全民更換新智能身份證計劃由去年尾開始展開，據了解已有近60萬名市民換了身份證。近日，出現了一場疑因換身份證而被取消選民資格的風波，選舉事務處出新聞稿澄清，並沒有選民因換領新智能身份證而失去選民登記身分。不過，換證市民如在申請表上選擇了將資料交給選舉事務處，而又更改了個人資料，在收到選舉事務處通知後沒有作出回覆，投票資格有可能受影響。

區議會選舉將於今年11月24日舉行。（資料圖片）

事因市民於申請新的身份證時，需填一份表格，表格的丙部可供已登記為選民的申請人剔選，內容為「本人是已登記的選民，我明白本申請書內所填的個人資料將會轉交選舉事務處，作修訂選民登記冊的用途」，若申請人剔了該部分，入境處會將申請表格上的資料轉交給選舉事務處，以更新選民登記資料。根據選舉事務處提供的資料，有約28萬名選民在更換新智能身份證時，授權入境事務處將其填報的資料轉交予選舉事務處作修訂選民登記册的用途。

若更改了資料 選舉事務處會會發信通知

若申請者的資料與原本登記選民時的資料不同，例如轉了地址，選舉事務處會以不同的途徑聯絡有關選民，包括以信件、電話或電郵等方式，以查核及更新該選民於選民登記册的登記資料。而選民收到選舉事務處的信件要求更新住址資料時，應按信件的指示於限期前回覆，及提供所需地址證明文件。

有市民換身份站後，由於更改了地址，上網查詢選民登記資料時，發現選舉事務處稱，「已向你發出查核信件，要求你確認你的登記住址。」

選民有三次機會免被取消資格 應及早回覆選舉事務處信件

據了解，受影響的選民應於7月11日或之前回覆選舉事務處的信件，並提交最近3個月內發出的住址證明。若選民未有回覆，還有一次機會可補救，便是於8月1日至25日，選舉事務處發表臨時選民登記冊及取消登記名單期間，向選舉事務處提出要求更改其登記住址的要求。若選民已被納入於取消登記名單內，選舉事務處會再向相關人士發出提示信，提醒他們可於限期內提出申索或回覆提示信，以確保自己可納入預計於今年9月發表的正式選民登記冊內，令自己可於2019年的區議會選舉中投票。若相關人士仍沒有向選舉事務處提出求助，則有機會被取消選民資格，未能於今年11月的區議會選舉中投票。

而以往被取消選民資格的市民或未曾登記做選民的市民，於7月2日或之前登記，仍可於區議會選舉中投票。