【逃犯條例】梁凌杰墮斃　網友悼念陽光男孩　義工到場清理花海　

修訂《逃犯條例》草案觸發的社局動盪，過去逾一周處於水深火熱當中，反修例示威者梁凌杰在金鐘太古廣場𤩹墮斃，對不少港人造成極大衝擊，連日到現場拜祭，路旁堆滿白色鮮花，花路長達數百米。「人會走，花會謝」有網民於連登討論區召集義工，到太古廣場路旁清理枯萎花朵，免加重清潔工友負擔。 梁凌杰性格活躍外向，相識滿天下，在友人眼中為不折不扣的陽光大男孩，他曾往內地探訪，亦經常做義工，不少好友忍痛湧入其Facebook留言悼念。

年輕人先把花朵等祭品放進大膠袋，再搬至垃圾車。(鄧栢良攝) 義工清理鮮花 減輕清潔工人負擔 連日來，不少市民參與太古廣場的悼念活動。獻上白花再三鞠躬，花束堆成數百米長的花海；用紙筆寫上悼念字句。不過，天氣時陰時晴，不時下起滂沱大雨，加速花朵枯萎速度。記者今（19日）早上9時許到花海旁，有垃圾車駛到現場清理路旁鮮花，約三四名清潔工人將鮮花放進黑色垃圾膠袋，再搬上垃圾車，並即場打掃行人路。另有約十名人士響應連登號召，協助清潔工人清理。 由於鮮花太多，垃圾車無法將所有鮮花運走。有工人向在場義工建議，先將鮮花放進黑色垃圾袋，再擺在路旁，此舉可減輕清潔工人的負擔，而垃圾車會於下午2時及晚上8時回來收垃圾。

學生、中年漢響應號召 「希望能方便清潔工友」

大學生Ada響應連登號召，與朋友一起清理花朵，因擔心擺放太久會枯萎，會影響市民對示威者的印象。她對特首昨日的回應感到憤怒，認為特首態度囂張及沒有正面回應，希望特首會聽取市民意見，撤回修例和釋放被捕人士。Ada稱會盡量支持升級行動，如參與運送物資等後勤工作。同為學生的Billy也是響應連登號召，到場幫忙清理，希望能方便清潔工友。他擔心日曬雨淋會令花發臭及阻街。

中年漢鍾先生表示，平時並無留意「連登」討論區，昨日偶爾在facebook看到帖文召募義工，才專程過來清理路旁鮮花。他坦言，有年輕人為反對修訂逃犯條例死諫，本以為政府會聆聽民意，豈知直到昨日林鄭月娥召開記者會，仍未宣布撤回方案及取消定性暴動。他直斥，政府專橫，無視民間訴求，「睇完個記者會仲嬲！」他得知連登及一些Telegram group正籌備星期四五行動升級，坦言連登對逃犯條例修訂「跟得好貼」，動員能力又高。他表示會支持，但因有家室，不能站得太前。

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(連登討論區截圖) 網民發起義工行動 清理祭品 有網民於連登發貼《太古廣場需要義工》，內文提到太古廣場的鮮花開始枯萎，有名老婦在場幫忙拾走枯萎花朵時問：「會唔會搵到人幫手？」網民於是呼籲路經金鐘及有空閒時間的市民，不妨到太古廣場路旁清理花朵，免得被政府以「不尊重」方式清理及加重清潔工友負擔。

你是一個好樂觀好喜歡做公益善事的人！ Marco好友

常做義工 參加射擊課程

35歲的梁凌杰（Marco），上周六（15日）帶同遺書往太古廣場掛橫額示威，卻在消防營救之際，失足墮斃。Marco的facebook頁面，事後轉為Remembering（悼念），「開心」、「樂觀」、「陽光」都是好友對他的形容詞，其日常生活亦反映其外向的一面。除了一般吃喝玩樂，他經常參與義工活動，探訪老人院、派米；今年2月，亦曾在樂富擺年宵檔，照片中的他總是笑容滿面。

曾往內地探訪 今年堅決「反送中」

連日來的反修例的示威行動，Marco亦不斷分享相關報道及影片，在死前一日6月14日，他更換了印有「全球集氣反送中 拒為香港送中」的封面相片，關注程度可見一斑。雖然「反送中」，但在2015年，他曾往湖南探訪內地學生及做義工。

一名陽光大男孩，因為抗爭而踏上絕路，是身邊好友們始料不及。不少人驚聞噩耗，大為痛心，紛紛在其facebook留言「R.I.P」，有朋友指Marco是「你永遠都係我心目中嘅開心果」；亦有好友感激他為反修例抗爭的付出，「一路好走‥‥估唔到在太古廣場抗爭的人是你，你是一個好樂觀好喜歡做公益善事的人！」

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