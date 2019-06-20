【速龍小隊】岑敖暉朱凱廸發律師信　要求一哥解釋無展示編號原因

《逃犯條例》修訂草案於上周三引發6 12嚴重衝突，速龍小隊的執勤制服未有展示編號，被質疑「身份」令市民難作投訴。學聯前副秘書長岑敖暉和立法會議員朱凱廸今日（20日）向警務處長盧偉聰發出律師信，要求解釋無展示警員編號的原因，並要求承諾所有軍裝警員在未來的行動中展示編號，若明天下午4時半前無正面回應，考慮向法院申請司法覆核，控告盧偉聰。

6.9遊行後，多名速龍小隊成員在海富中心外，當時一名督察及三名警員，「一拖三」均有展示警員肩章。(資料圖片)

速龍小隊6月9日有展示編號

警方於612衝突中被質疑使用過度武力，其間特別戰術小隊（速龍小隊）制服未有展示警員編號。立法會議員在昨日的質詢中，質疑其做法令市民難以投訴，保安局局長李家超解釋，速龍小隊的工作服沒有位置展示警員編號。惟多個傳媒拍得速龍小隊於6月9日至10日的行動中，他們的制服上有展示警員編號。

6.12衝突當日，一名速龍小隊人員，其戰術背心掛上不同識別章，包括展示其高級督察職級的警員肩章。(資料圖片)

質疑李家超說法不符事實

岑敖暉和朱凱廸認為李家超的聲明明顯不符事實，並懷疑速龍小隊成員是有意不展示警員編號，以逃避濫權後的刑事責任；而不展示警員編號的行為，亦屬違法及違憲。

岑傲暉表示，李家超昨解釋稱當日速龍小隊執勤時未有展示警員編號因制服位置沒位，惟有傳媒發現，部分速龍小隊在6月9日執勤時有展示警員編號。他稱要求盧偉聰解釋清楚，李家超的說話是否刻意隱瞞。

向一哥發律師信 要求明午4時前正回應

岑敖暉和朱凱廸向警務處長盧偉聰發出律師信，提出三項要求，包括澄清李家超指速龍小隊制服沒有位置展示警員編號，是否屬錯誤陳述；解釋李家超的言論為何跟傳媒的發現並不一致；與及承諾包括速龍小隊的所有軍裝警員在未來的行動中將會展示警員編號。

岑敖暉和朱凱廸要求盧偉聰於明日下午4時半前作出正面回應，否則將考慮向法院申請司法覆核，並控告盧偉聰。

朱凱廸：速龍小隊明或執勤 司法覆核為保障市民

朱凱廸指，明天或有升級的示威行動，速龍小隊亦可能會執勤，故強調必須要求警方承諾展示各人員編號，讓任何受屈的人可尋回涉嫌對其施暴的警員。朱凱廸強調，司法覆核的目的不是要贏官司，而是要確保市民多一重保障。他又指會根據香港人權法案，就警員在公開示威活動沒有展示警員編號提司法覆核，尋求法院聲明警方的做法是否合法。