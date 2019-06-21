【逃犯條例】反修例男梁凌杰「頭七」　逾千名市民太古廣場外悼念

6月15日，35歲的梁凌杰於金鐘太古廣場危站不幸墮下，送院不治。事發時梁凌杰身旁掛有一幅寫著「反送中No Extradition To China」的橫額。今日為梁凌杰「頭七」，有不少市民特地到太古廣場獻花表達心意，亦有市民吹笛奏詩歌悼念。晚上9時，有市民自發為梁凌杰超渡，數以千計市民聚集太古廣場對開金鐘道，向梁凌杰作最後致意。

數以千計市民逼爆金鐘道，向梁凌杰作最後致意。（余睿菁攝）

超渡儀式由市民發起，法師先誦念祭文，之後宣讀梁凌杰的「遺言」，即事發時梁凌杰身旁橫額上的「反送中No Extradition To China」及「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help Hong Kong」，眾人其後三鞠躬並說「一路好走」

等候排隊上香的市民源源不絕，隊尾排至高等法院。其間有「女長毛」之稱的雷玉蓮一度想撒溪錢，惟清理溪錢需時，義工婉拒，有部分市民協助清理已撒落在地上的溪錢。現場消息指，金鐘道並無封路，但市民人數眾多，大部分人均站出馬路。

退休人士何先生今早9時已到達太古廣場門外，用笛為死者演奏詩歌Amazing Grace。（梁妍玲攝）

退休人士何先生表示，知道今日是死者「頭七」，相信不少人會到現場鞠躬拜祭，因此今早9時已到達太古廣場門外，吹笛為死者演奏詩歌Amazing Grace。他稱，一般葬禮都會唱Amazing Grace，因此為死者吹奏同一首樂曲表達心意。他指經歷此事心情難免受影響，中午只「食咗少少嘢」晚上7時何先生仍然吹奏中，並打算一直吹奏至致祭者離去。

何先生居於屯門，近兩星期每天都長途跋涉過海到這裏支持年輕人，笑稱「退休人士交通費影響不大」，會繼續到場支持。他說每天都有勸年輕人不要衝擊，「點夠警察武裝鬥？」他形容若市民與警方衝突，儼如雞蛋與高牆，「你是雞蛋，雞蛋碰上始終是虧蝕的那一方。」何先生認為若然人數多，靜坐已經能造成一定壓力，因此無需要衝，「衝就市民虧蝕，警察一定無事，之後就會指責你暴動、擾亂秩序。」他稱大部分年輕人均點頭回應。

他指現時「警權無限大」，會視乎情況再決定會否到場支持示威者，但他親眼看到大部分市民表達意見時都和平、理性及非暴力。

有市民親自繪畫梁凌杰事發時穿著的黃雨衣，將畫放在現場，亦有市民自發設立留言版悼念梁凌杰，有市民留言「我們一起保衛香港」，又寫上會代梁凌杰見證「雨後香港」。