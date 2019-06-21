【逃犯條例】籲放行警車遭指罵　入夜留守張超雄：理解示威者情緒

坊間因《逃犯條例》修訂爭議發起不合作運動，大批示威者今日（21日）圍堵灣仔警察總部、稅務大樓、入境處等地點。其間警總外一輛衝鋒車被示威者包圍無法離開，立法會議員張超雄上前籲讓警員離開，惟被示威者指罵。晚上仍留守警總的張超雄指，理解示威者的情緒，希望他們明白行動非針對個別警員，而是警隊高層決定及部分警員有責任，因此需要獨立調查委員會去徹查事件。 張超雄又指難以估計行動發展，希望留守呼籲示威者和平抗爭，能起小小的緩衝作用，認為政府應盡快回應市民訴求平息民憤。

包圍警總行動晚上仍然熾熱。（王譯揚攝）

《逃犯條例》修訂草案引起社會激烈紛議，民間昨日下午5時發出「最後通牒」，要求政府回應包括撤回修例、釋放被捕者及撤控、反對定性暴動等五大訴求，惟限期前政府未有回應，坊間今（21日）發起不合作運動，圍堵灣仔警察總部、稅務大樓、入境處等政府機關。其中示威者包圍警總出入口阻止警車出入，一輛衝鋒車被示威者以雪糕筒阻塞，無法駛入警總，車上兩名警員因車內翳悶感不適。立法會議員張超雄其間走到該輛警車前方，勸籲示威車讓車上警員離去。

籲讓警員離開遭指罵

「我明白大家憤怒，亦都唔會認許警方的暴力行為，大家立場係一致」，張超雄指今次情況可以讓個別警員離開現場，「因為現場係危險」，又指行動不是針對個別警員。惟言論換來部分示威者指罵，稱「有咩危險呀宜家？」，又指「我哋冇傷害佢（警察），只係一個籌碼，唔會俾籌碼離開」，其後示威者不斷勸籲張超雄離開。警方談判專家曾嘗試談判無效，最後由機動部隊警員築成人牆協助警車駛回警總。

張超雄呼籲示威者讓警察離開。（莊恭南攝）

憶述僵持3小時經過：當時情況有啲險

張超雄憶述事件時指，當時有約7至8名示威者包圍警車，陸續有人蜂擁而至，部分人當時情緒高漲，向車上警員指罵。張指感覺如警員繼續留在車上，情況有點危險，於是上前呼籲示威者能否讓警車離開，隨即換來示威者反對及指罵。於是他再建議讓警員徒步返回警總，有部分示威者稱贊成，惟車上警員拒絕「棄車」，張再向警察公共關係科在場一名警司查詢，對方亦指車上有警方裝備，因公共安全做法並不適合。如是者情況僵持近3小時，終由數十名警員以手拉手築起人牆護送警車離開。

張超雄晚上繼續於警總外留守。（陳浩然攝）

理解示威者情緒

對於上前勸籲被群眾指罵，張超雄稱完全理解示威者的情緒，因警方日前過份暴力令群眾對所有警察反感，他指不會責怪示威者，但希望他們明白行動非針對個別警員，而是警隊高層決定及部分警員有責任，因此需要獨立調查委員會去徹查事件中警員是否有錯，及暴動判斷錯誤。張超雄又指於612中因警方使用過份暴力，令政府威信進一步下降，呼籲警方「唔好亂嚟」，認為如再有流血事件發生，情況將一發不可收拾。

希望留守能有緩衝作用

包圍行動入夜仍然熾熱，參與示威人士有增無減，張超雄晚上仍然與多名民主派議員留守警總外，呼籲示威者和平抗爭。他指今晚人數成千上萬，「睇唔到咁遠」，相信短時間內難以散去，又指「後生仔有自己方法做決定」，難以估計行動走向，但希望自己留守能有一個小小的緩衝作用，希望維持非暴力抗爭，正如今次能令政府將惡法延後，全靠100萬（6月9日）、200萬（6月16日）及612站出來的群眾力量。張又指政府應回應市民訴求，包括於短時間內先成立獨立調查委員會，於一個月內提交初步報告，「其實呢樣嘢好易做，林鄭去委任一啲公信力好啲嘅人去做呢件事，都可以緩和一吓氣氛」。