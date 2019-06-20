【逃犯條例】團體、老師、學者留守特首辦外　張超雄：保護年輕人

大專學界及有網民將今日（20日）下午五時定為要求特區政府回應四大訴求的死線，並稱如果在五時前未有滿意答覆，明日將會有升級行動。有立法會議員、宗教界、學術界、以及家長團體等在下午二時到特首辦門前請願，要求林鄭於五時前回應四大訴求，避免年輕人在明天的升級行動中受傷、被捕。各團體以及工黨立法會議員張超雄均表示會留守特首辦外到明日，保護作進一步行動的年輕人。

有立法會議員、宗教界、學術界、以及家長團體等在今日2時到特首辦門前請願。（張浩維攝）

集會由一批宗教、學術、教師、家長團體發起。他們指作為父母及關愛年輕人的同行者，對無畏無懼地爭取自由的年輕人感到驕傲，並斥責林鄭強推修例激起年輕人義憤，甚至令他們受傷被捕。他們表示，將留守到明日，站在前線保護因林鄭無視四大訴求作進一步行動的年輕人。

明愛專上學院社會科學系客座教授何芝君表示，特首早前的道歉完全沒有誠意，亦未有收回對6月12日示威行動的暴動定性，是陷所有參與的市民於不義。她亦表示理解年輕人設定死線及準備將行動升級的舉措，並補充，只要林鄭回應四大訴求，就可以化解明日可能出現的衝突。港大社會工作及社會行政學系教授何式凝指，青年人不會任由政權魚肉，而是會主動爭取自由，亦勸喻林鄭不要傷害年青人。另有大學教授表示，青年人寧願遭受催淚彈或警棍傷害，都要挺身而出反對逃犯條例修訂，林鄭都應該要有勇氣面對群眾。

集會當中有宗教及家長團體表示需要保護年輕人。有牧者批評，林鄭作為天主教徒，並沒有行公義，呼籲林鄭誠心悔改。有家長團體則指，年輕人被逼走上絕路繼而反抗，甚至因此造成流血事件，責任全在林鄭身上。

公民黨立法會議員郭家麒批評，是林鄭『擲第一塊石』引起近日的大規模衝突，並非6月12日的示威者挑起紛爭。他續指，林鄭無視死線，激起年輕人義憤而作出劇烈行動，擔心林鄭以此作口實再次使用過份武力鎮壓。他斥責，政府將示威者分化成和平及暴力，但其實示威者全部都是一條心反對修例。工黨張超雄則稱，對年輕人挺身而出反對修例而感動。他補充成年人亦要有所行動，不能夠僅由年輕人肩負起反惡法的責任。