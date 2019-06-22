【逃犯條例】重組警總救護車被延誤經過　消防指道路阻塞致需時長

坊間因《逃犯條例》修訂爭議，昨日（21日）發起不合作運動，大批示威者圍堵灣仔警察總部、稅務大樓、入境處等地點，其中於警察總部外群情最洶湧，大批示威者入夜後仍佔據警總出入口外道路，警方指於晚上9時33分召喚救護車將不適同事送院，惟因道路被阻塞而令救護車未能到達警總，救護車至零時許離開。 消防處指昨日共派出5輛救護車到警總，最早一輛於10時01分到達分域街，惟於近12時方接觸傷病者，發言人指因當時街道被鐵馬等雜物堵塞，街上有大量情緒高漲的示威者，人員必須評估現場情況及確定安全下，帶備救援工具，徒步經過示威人士前往警察總部。

大批示威者昨日包圍警總。（資料圖片／王譯揚攝）

警方昨晚於Facebook指警總出入口被示威者刻意阻塞，在晚上9時33分已召喚的救護車，超過一個小時仍未能到達警察總部運送患上長期病患、癌症及其他有需要的同事，其後指在等候救護車期間，不適同事各自返回辦公室休息，直至救護車到場後同事才陸續返回集合點登上救護車，最後救護車在今日（22日）零時多離開警總。警方再於凌晨4時許發新聞稿譴責示威者，稱昨晚有9女4男員工身體不適，但由於警察總部附近道路被阻塞，他們被延遲送往醫院診治。

救護到場 擾攘廿分鐘警方開閘

根據昨晚在場記者觀察，於約11時許數名救護員到達警總門外，由於警總大閘被鎖上令救護員無法進入，在場市民不斷高呼「開門」，促請警方開閘讓救護人員入內。擾攘約廿分鐘後，警方終開閘讓救護員進入警總。至今日凌晨約零時28分，救護員陸續抬出多名人士，登上救護車送院檢查，亦有傷者隨救護員自行步出警總。由救護人員抵達警總門口，至抬出傷者至救護車共花近一小時。

警方昨晚於Facebook稱救護車因道路阻塞被延誤。（Facebook圖片）

消防處：首白車10時01分到場

消防處發言人回應查詢指，昨晚於9時43分接到警察總部緊急救護服務召喚，共調派5輛救護車前往現場，其中兩輛於10時01分到場，接觸傷病者時間分別為11時54分及翌日零時40分；另外三輛救護車屬其後被派往增援車輛，分別於10時36分、翌日零時14分及22分到場，並分別於11時51分及翌日零時35分接觸傷病者。

鐵馬堵塞未能前行 救護員需徒步經過示威者

發言人指第一輛救護車於晚上10時01分到達分域街，發現街道被鐵馬等雜物堵塞，以致救護車未能繼續前行。救護人員當時發現街上有大量情緒高漲的示威者，人員必須評估現場情況及確定安全的情況下，帶備包括抬床等救援工具，徒步經過大批示威人士前往警察總部，在晚上11時35分，救護人員到達警察總部入口後，在聯絡相關警察人員開啟正門閘口及帶領下，接觸到有關傷者。

發言人又表示5輛救護車於到達現場後需要較長時間接觸傷病者，原因是道路被示威人士阻擋，救護車需停泊在謝斐道及分域街交界，由警察安排職員開閘帶往傷病者身處的位置。