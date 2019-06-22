【逃犯條例】網絡做「大台」催生直接行動　一夜對峙示威者的反思

近萬名示威者圍堵灣仔警察總部，要求警務處長盧偉聰對話、要求警方就6.12的行動道歉，有人將雞蛋擲向高牆洩憤、警總出入口被封。一夜過去，17歲留守學生張同學，回顧昨日圍堵警總行動，難忘期間有示威者提出衝入警總。但她認為，政府不會就此撤回修例、釋放被捕人士，憂行為一旦過激，會本末倒置。另一留守者李先生認為，擲雞蛋為市民宣洩憤怒渠道，而近日示威活動由網民於Telegram、連登自發，無大台統籌行動，優點是參與者有決策空間，缺點是無組織運動，如一盤散沙。

你衝咗入去（警總）都冇嘢做，人哋咪又係關住你，衝入去都唔係撤回修例！ 張同學 留守學生

17歲的留守學生張同學坦言，昨日圍堵警總的行動有點激進，她認為如果示威者衝入警總，政府都不會衝撤回修例，或是立即釋放被捕人士。（香港01記者攝）

至2019年6月21日早上11時半，大批示威者抵達警察總部外，並高叫要與警務處處長盧偉聰對話。（資料圖片／余俊亮攝） 留守學生感行動偏向激進 「我覺得可以收歛少少！」17歲的張同學表示，她與朋友透過Telegram知悉近日的示威活動，昨日亦有參加由網民發起，圍堵警察總部的行動。回想昨日圍堵情況，張同學坦言行動有點激進。她指昨晚六時許，她已與朋友離開金鐘回家，並透過Telegram群組了解事態發展，「我覺得夜晚盡量唔好留，仲要喺警總外面！」 張同學：就算衝入警總，都冇嘢做到！ 「警總，你點衝呀？」張同學指，昨日有人揚言衝入警總，雖然無人響應呼籲。張同學認為講法並不理智，她指現時政府未就「撤回」修訂逃犯條例方案，並指暫時不會強推條例，因此事件焦點可集中在釋放被捕者這議題，「你衝咗入去（警總）都冇嘢做，人哋咪又係關住你，衝入去都唔係撤回修例！」 學生有感：不應該沉醉抗爭氣氛！ 「我感覺上大家唔係抗爭，而係沉醉個氣氛，唔係覺得個氣氛好正，就要行出嚟！」張同學認為，事情並非一夕一朝，需要適當地讓步，並長遠計劃未來步伐，「我覺得目標應該有轉變，應該叫警察放人！」

我覺得抗爭者嘅心，應該不撤不散，如果佢一世唔撤回，唔通你一世都留喺度？ 張同學 留守學生

網民自發示威活動 民間自行討論 如何採取下一步行動

留守者政總的李先生指，現時民間自行討論，自決下一步示威行動。（香港01記者攝） 無大台組織活動 出現零散情況 對比近期的反逃犯條例示威治動，主要是市民及網民自發組成，留守者政總的李先生說：「我覺得今次冇大台，由市民自發有出現零散情況。」例如阻礙地鐵行駁的不合作運動，李認為沒有組織的運動，令到事件如一盤散沙。 感向警總擲雞蛋 屬市民發洩行為 「我覺得政治新的可能性，並不是根據固有劇目進行！」李先生指，相對以往遊行及靜坐方式，變成現時民間自行討論，自決下一步示威行動。他指，昨日香港眾志秘書長黃之鋒，採用投票方式查詢示威者「去留問題」，讓大家共同決策；對於昨晚有示威者向警察總部擲雞蛋，他認為擲雞蛋為發洩行為，讓政權知道市民的嬲怒。 洪小姐：如太激進及暴力 反令人離開陣營 仍留守金鐘的洪小姐認為，過往示威活動通常有「大台」支持，示威者意見並非一致，「現時所有嘢有共識，都會投票傾出嚟！」洪表示，民主做法更有凝聚力，令到活動更長久。對於示威者的武力底線，洪小姐則反思：「有好多香港人關注事件，有人未必接受到太暴力！」她續指，假如有人太激進及暴力，反令示威者離開陣營。

包圍警總是示威者清算各種不滿

從事零售業的吳先生，因工作關係，今日才首次走出立法會靜坐，一直只透過傳媒了解事件。他認為條例本身並沒有問題，但實在難以信任內地的法律，而且不明政府為何在如此多反對聲音下，仍會如此急於推行法例。

他認為香港撕裂社會的情況由一簽多行開始，而就今次抗爭，他感覺昨夜包圍警總一事，是示威者對各樣不滿的清算，而非只為反送中，行動的影響絕對是弊多於利，例如抗爭者稍一不慎，或者未能好好處理情緒，分分鐘會有流血事件發生；而幸好昨日未有需要警方處理的突發事件，如大型劫案等，否則市民或會怪罪示威人士，不利民心，而200萬反對人士都可有不同意見立場，部份人或因反對衝擊，最終減低抗爭的凝聚力。

跟隨民陣對事件有利

吳先生指，而政府的拖字闕，的確是令事件惡化的根本原因，但再拖落去，無法想像會發生甚麼抗爭。他確實在某些傳媒直播畫面中看見有示威者掟磚，其實民陣在事件中做得不錯，行事比較溫和，連老一輩人士，如他父母，都是因為民陣的呼籲而走上街頭遊行反送中，未來如果大家肯一致跟隨民陣意見，對事件有利，無謂的衝擊只會令政府有藉口再做更多不公之事；另外，他眼見連登非常受年輕人歡迎，認為相關媒體可以發佈一些訊息，令年青人明白衝擊對事件得壞處。

而本為公立醫院醫生陳先生，在抗爭現場在急救站的幫忙超過一星期，即使放工疲倦亦抽時間幫忙，他認同在6月12日，警察處理手法過激，在外國，示威者掟玻璃甚至燒車等行為，都未被稱為暴動，但香港抗爭者的行為卻被評為暴動，甚至被控暴動罪。

但事件中，他看到令人感動香港人精神，不少香港人購買物資，令物資積少成多，昨日在警總有人不適，只要見到救護人員，都會自願讓路，不過現時有抗爭者部份過激行為，例如掟磚，確有機會失去部份民心。

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「直接行動」為社會運動的組織創新

沒有大台、示威行動如流水般「遍地開花」，是近日示威行動的特色。根據嶺南大學文化研究系助理教授葉蔭聰所著的「直接行動」一書提及，直接行動（direct action)是低度組織化，缺乏一個統一的指揮者或中心，由不同参與者自發的行動。一般人把「直接行動」追溯至1999年西雅圖反世貿運動。書中指出，這類運動超越了左右派之分，以團結（solidarity）及越軌（transgression)為行動核心原則。示威者的組織分散，呈網絡化、行動強調直接和自發。在香港，直接行動的例子包括2006、2007年，一群市民以非黨派及非民間團體名義組成「本土行動」，發動闖入、圍堵、佔據皇后碼頭，及在2009至2010年，反高鐵及保菜園村運動，以大型圍堵方式包圍立法會。

「輪輻會議」則共同商討行動

在80年代末，以紐約為中心的ACT UP，以直接行動爭取愛滋病病人的各種權益，他們的組織有以下特點，包括第一，有「聯繫小組」：把人數限制在20人以下，溝通較容易以相對平等與自由，也能達至深入討論。第二：「建立共識」要徵集大家意見，各人需有耐性地讓小組的共識形成。第三：「輪輻會議」，當有大型行動時各聯繫小組派代表，共同商討行動。每一個提出的建議也會回到聯繫小組中去討論，以確認或反對。而會議討論過程中，亦用各種方法務求達成共識，遇有重大分歧時，會從正反雙方各選出兩名代表，組織協調小組，嘗試達成共識。

葉蔭聰接受查詢時補充，近日的示威動員，特色是透過Telegram等群組得知那裡有行動，認同的群眾就會一起參與，彼此可能並不相識，比過去的直接行動更沒組織、較難做到在行動前，對彼此的想法有較深入討論。

警方凌晨發新聞稿 譴責示威者包圍警總

警方發新聞稿：嚴重影響警方工作

今日（22日）凌晨四時許，警方發新聞稿譴責示威者包圍警察總部。警方指，昨日（21日）早上約10時50分開始，有示威者堵塞灣仔夏慤道、軍器廠街、告士打道一帶，再進一步包圍警察總部，予以嚴厲譴責。並指示威者的行為，嚴重影響警方的工作，包括警方向市民提供的緊急服務。

警總13名員工身體不適

警方表示，灣仔警署報案室的服務於下午1時40分左右暫停，而灣仔分區亦有60個「九九九」求助個案未能即時處理，需要警方調派其他資源跟進。電子報案中心的跟進服務，亦由於職員無法進入警察總部辦公，而需於昨晚11時起暫停。另外，昨晚有9女4男員工身體不適，但由於警察總部附近道路被阻塞，他們被延遲送往醫院診治。