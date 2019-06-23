【逃犯條例】救護車被延誤　嘗試求警協助、駛過人群、移路障無果

萬人圍堵警總當晚，警總召喚救護車服務，惟受示威者阻塞道路下，救護車未能駛至警總前，最終救護員步行至警總門外。消防處再度回應當日情況指，由於路障及人群阻礙，救護車輛駛至分域街及謝斐道後無法前進，救護員在70分鐘的時間內，嘗試多個方案無果，包括曾要求警方指示其他可行路線、要求警員陪同救護員進出人群、嘗試駕救護車駛過示威者、自行移開路上障礙物等，最終救護員步行至警總。

救護人員嘗試不同方法無果後，最終步行至警總入口，等候20分鐘後由警員開閘放行。(盧翊銘攝)

6月21日晚上，警方在Facebook指警總出入口被示威者刻意阻塞，在晚上9時33分已召喚的救護車，超過一個小時仍未能到達警察總部運送患上長期病患、癌症及其他有需要的同事。9女4男員工不適，但被延誤求診。

消防處昨（22日）回應指，當晚9時43分接報後，先後派遣五輛救護車前往警總當時街道被鐵馬等雜物堵塞，以致救護車未能繼續前行，需要停泊在分域街及謝斐道交界，而街上有大量情緒高漲的示威者，救護員評估現場情況及確定安全的情況下，帶備包括抬床等救援工具，徒步經過大批示威人士前往警察總部，由警察開閘及帶領下接觸傷病者。

路障、人群阻礙 救護車泊分域街及謝斐道

消防處今（23日）再度回應當日情況，指救護人員當時嘗試不同方法將救護車駛近警總，惟全部無效。當日晚上，由於告士打道路面有障礙物及附近街道有大量人群，被指派前往現場的救護車未能駛近位於告士打道的警察總部西面閘口。一輛消防處多用途車、快速應變急救車及三輛救護車，先後於晚上10時01分至10時36分到達分域街及謝斐道交界，但未能繼續前進。

向警求助、駛過人群、移開路障無果

當時街上有大批示威者，路上亦有障礙物，救護人員一直透過消防通訊中心向警方尋求協助，包括要求指示其他可行路線前往現場，以及要求警方陪同救護員進出人群。其間，救護人員嘗試將救護車緩慢駛過示威人群，可惜未能成功。 此外，救護人員亦曾經研究移開路上障礙物，但考慮到障礙物的數量及現場情況，認為有關做法並不可行。

救護員步行17分鐘至警總東面入口

消防處續指，在沒有其他切實可行的方法將救護車進一步駛近警察總部的情況下，首批救護人員大約於11時11分，在分域街及謝斐道交界帶同抬床及救援裝備步行前往警察總部西面閘口。由於西面閘口路面上有大量障礙物，救護人員須改為經過人群步行前往警察總部的東面入口，並約於11時27分抵達東面入口樓梯位置。

救護員在晚上11時27分抵達警總東面入口樓梯，至晚上11時54分接觸傷病者。(資料圖片／賴南秋攝)