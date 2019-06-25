【逃犯條例】不接受稅務大樓外道歉行動　市民：佢哋無做錯到

灣仔稅務大樓昨日因網民發起的「接放工」行動被堵塞近5小時，今日（25日）網民發起道歉行動，十多人今早於稅務大樓出入口派發傳單及鞠躬等，向受影響市民致歉，惟有受影響市民表示不認為事件是示威者的錯，認為他們不需道歉，「（需要道歉）真係果班所謂高官、做錯需要承擔責任嘅人，絕對唔係呢班學生」。

十多名響應「唔好意思」行動的市民，於稅務大樓出入口派發傳單，向6月24日圍堵稅務大樓事件的受影響市民致歉。（鄧栢良攝）

因《逃犯條例》修訂爭議，網民昨日（24日）發起「接放工」行動，表明要癱瘓政府運作，過百名示威者增塞灣仔稅務大樓及入境事務大樓正門近5小時，有市民欲進入大樓被拒，與示威者發生爭執。今日十多名市民響應「唔好意思」行動，早上約11時半由政府總部出發，步行至灣仔稅務大樓，於大樓出入口派傳單，對日前阻塞稅務大樓及入境大樓的行動，為市民帶來不便及干擾致歉。傳單上列明四個訴求，包括撤回修訂條例草案、追究警隊濫權問題、收回6月12日「暴動」定性及撤銷示威者控罪。

章先生稱不會接受示威者道歉，因為認為他們沒有做錯。（鄧栢良攝）

開公司受阻 章先生：遲一日嚟開個世界唔會玩完

任職保險業的章先生稱，昨日本來已打算前來稅務大樓申請開辦非牟利公司，但因示威活動而告吹，但他指沒太大所謂，反而如示威者的訴求無法達成，最後整個社會均會受影響，「咪遲一日嚟開，個世界唔會玩完，但如果佢哋做緊果樣啱嘅嘢，最後做唔到，真正影響緊成個社會，果個後果大好多」。章先生又稱不會接受他們道歉，因為認為他們沒有做錯，「佢哋根本無做錯到，真係做錯嘅大人、所謂高官就唔洗道歉，佢哋（示威者）無做錯，就要鞠哂躬」，章先生覺得社會不應如此。

示威者指活動有不足便需致歉

惟亦有市民認為示威者舉動影響市民日常生活，快遞員林小姐昨日因行動令她無法完成工作，她指認為示威活動已經擾民，「對唔住冇用，你唔好意思都冇用，你一樣搞到人，（示威者）似搞事多啲！」

示威者Louis表示，他有參與近日的示威活動，希望政府能回應傳單上四大訴求。Louis指出近期的示威活動出於市民自發組織，他應為示威有不足地方便需致歉，「我覺得如果影響到香港市民，道歉係好應該！」對於近期的示威活動，他指舉動未必得所有人認同，希望社會給予空間他們改善。