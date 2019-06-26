【逃犯條例．警醫衝突】同袍被罵　駐院警心聲：關警崗警員去哪？

警方今日（26日）起作出臨時措施，伊利沙伯醫院及仁濟醫院將不會有警員長駐警崗，警員將被派於醫院周邊巡邏，定時返回警崗提供服務。消息指有關措施為「策略性」安排，因關注到近日警察及醫護之間所發生的問題而決定，並非撤走警員。 除伊院及仁濟兩間醫院外，其他公立醫院警崗今日仍如常有警員當值，有警員指聽聞有醫護人員對警方的態度惡劣，稱他們為「警犬」、「黑警」等，猜測上級認為，若醫院不歡迎警員，倒不如有需要時才報警求助；亦有警員指未遇過不禮貌對待，希望警醫雙方可互相尊重。

近日因《逃犯條例》修訂爭議，醫學界聲音對警方於醫院執法有不滿，早前醫學界、衛生服務界及法律界82名特首選委聯署，促警方勿於醫院阻礙救援及非法蒐證。警察隊員佐級協會昨日（25日）發表回應抗議有關言論，稱如果醫護人員繼續認為警員是阻礙他們工作，懇請醫管局撤銷所有醫院警崗服務。

警察公共關係科發言人指警方作出臨時措施，原在伊利沙伯醫院及仁濟醫院警崗駐守的警員，會調派至醫院周邊範圍作巡邏，但會定時返回警崗為有需要人士提供服務，若該兩間醫院需要緊急協助，可致電999熱線或當區警署。

警員認為警崗有實際需要

香港01記者今日到該兩間醫院視察，發現於伊利沙伯醫院急症室警崗下午並無警員駐守，大門亦關閉，櫃檯貼出告示指如有請急情況請致電999。另外於仁濟醫院急症室警崗，下午仍有警員於警崗駐守，有警員指未收到會關閉警崗，現時警區安排他們每12小時一更。警員認為警崗有其實際需要，如發生交通意外，病人被送院後可即時通知其家人，如醫生見到有病人病情有可疑，都可即時通知警方，如待醫生護士白紙黑字寫下再通知警察就會延遲工作。

警員：曾聽聞警被醫護罵「警犬」 警方內部有詢問

記者並到其他公立醫院包括瑪麗醫院、東區醫院及廣華醫院及律敦治醫院視察，四間醫院的警崗均有警員駐守，有警員稱未聽聞不派警員駐守的消息。其中一間醫院警崗內，一名當差20多年的警員指，近日並未因衝突事件受市民羞辱，惟曾聽聞九龍區醫院有醫護人員對警方的態度惡劣，稱他們為「警犬」、「黑警」及「叫佢地用個鼻聞吓」等。他指港島區醫院而言，聽聞瑪麗醫院較嚴重，近日警方內部亦有詢問各區駐守醫院的同袍，是否有醫護人員對警員態度不禮貌。

事後醫院護士長查詢事件

警員指聽聞涉事兩間醫院的醫護人員，部分曾對警員語氣較重以及展示不屑嘴臉，故猜測上級認為，若醫院不歡迎警員，倒不如有需要時才報警求助。他又指，接獲兩間醫院關閉警崗的消息後，醫院護士長亦向他查詢，惟暫時尚未收到消息指將關閉警崗。警員又稱現時港島區因為大部分警力被分配至示威區，警崗警員需要連續當更12個半小時。

警崗多老、傷兵 不知取消警崗後何去何從

於九龍區一間醫院警崗駐守的警員表示，他所駐守的區域，是老人區，較和平及與醫護人員關係很好，認為每間醫院文化不同，可能有些醫院醫護人員工作壓力大，對警員不禮貌，又稱近幾年伊院護士醫生新舊交替，所以雙方關係可能不如以前。

警員形容整件事件是雙向，當醫院有人鬧事需要警員維持秩序，車禍、虐兒、家暴等又要交給警方跟進。而警崗的警員通常都是傷兵、年紀較大的警員，「內勤根本不夠位，取消警崗警員去哪？」

警員：希望大家可互相尊重

於九龍區另一間醫院警崗當值的警員表示，3年多來未遇過有人不禮貌對待，亦無聽過有同僚被人不禮貌對待。他認為警員服務對象是市民不是醫護，醫院有自己保安及有附例保障，警員與醫護人員大家互相尊重，從來「各有各做」，河水不犯井水。他指於伊院可能因為早前示威者醫院被捕事件令雙方有「牙齒印」，但不相信前線警員反映後就可以停警崗，「唔通我呢啲咁低微，講完兩句就可以唔使嚟？」又謂不知道高層在想甚麼，希望大家可互相尊重。