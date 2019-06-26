【逃犯條例．警醫衝突】老差骨憶醫院設警崗40年　曾拘連環謀殺犯

警方今日（26日）起作出臨時措施，伊利沙伯醫院及仁濟醫院不會有警員長駐警崗，警員被派於醫院周邊巡邏，定時返回警崗提供服務。一名退休警務人員表示，醫院警崗已設置逾40年，估計今次變動是分區指揮官或以上的級別決定的調派，可能對撲滅罪行或保護市民生命財產作用造成延誤，但由於仍可利用999報案，相信警方繼續維持服務承諾，但希望警方及醫護人員的矛盾能和解，警方與醫管局檢討通報機制。

醫院設警崗逾40年 為急症室醫護聯絡警方

一名退休警務人員接受香港01訪問，表示警方在設有急症室的公立醫院設置警崗，並24小時有警員駐守，做法逾40年。

根據早年一份政府新聞公報，時任保安局局長葉劉淑儀書答覆立法會提問，表示警崗警員負責是為急症室醫護人員與警方單位聯絡，如有由醫護人員轉介須注意的個案（例如，懷疑傷勢是在牽涉刑事成分的事件中做成），當值警員會進行初步調查，把報告交由警方單位跟進。警岡的設置並非專為維持急症室的公共秩序或護衛醫護人員，但警員都會緊守岡位，執行警務職責，在有需要時，向指揮及控制中心要求增援。

伊利沙伯醫院的警崗今日暫停服務。（鄺曉斌攝）

求診者傷勢可疑即通知警崗 曾拘連環謀殺兇手

退休警員指出，醫院警崗主要有兩大作用，當醫護人員懷疑求診人士的傷勢與罪案有關聯，無論是嫌疑人或受害人，第一時間通知當值警員作初步調查及紀錄，其後通知所屬警署跟進，過往在撲滅罪案起很大效用。他憶述，在八十年代發生一宗連環謀殺案，兇手殺死兩人及打傷一人，其間因受傷求醫，醫生感可疑通知警崗警員，其後揭發與甫發生的謀殺案有關；八九十年代，黑社會毆鬥後求醫，即使拒絕交代傷勢由來，警員接獲通知後亦可調查，「涉及刑事就冇私隱權」。

紀錄重傷或重病者 以便日後查案翻閱

此外，醫院警崗在保護市民的生命或財產方面亦有效用，退休警員指，當有人受傷或重病而涉及其生命安全，例如嚴重工業意外，醫院警崗警員都需要作紀錄，方便有報案時作翻查。

保護市民、撲滅罪案工作受延誤

據他所知，今次伊利沙伯醫院及仁濟醫院不會有警員長駐警崗，但警員會在附近巡邏，定時會返回警崗，醫護人員或市民有需要時可致電999，警員會到場。他認為，沒有警員長駐對兩個作用有延誤，「之前行兩步就到，在保護市民及撲滅罪案的立場來看，會有少少阻濟。」然而，警方會維持港九9分鐘及新界15分鐘的服務承諾。

廣華醫院警崗有警員駐守，警員指「正常工作」，未有聽聞不派警員駐守的消息。（陳蕾蕾攝）

過往警醫合作 冀衝突和解 檢討通報機制

他表示，警方與醫護人員的接觸主要是醫院警崗或帶囚犯求醫，過往工作上雙方表現合作。他估計警員不駐醫院警崗是分區指揮官以上級別的管理層安排，不可能是前線警員的決定，若不按指揮官的調派屬擅離職守，有違《警察（紀律）規例》。

他期望事件可以和解，今次爭端源於反《逃犯條例》修例示威者求醫時，警察被質疑取用資料，但客觀看一般有人受傷，警員有權了解、偵查。他希望警方及醫管局可以檢討通報機制，現時應派醫院病人聯絡主任或警民關係組作中間人，避免警醫之間「硬碰硬」，拖延處理會更雙方情緒受影響，「社會睇落好似好亂」。

急症室醫生：對急症室運作沒有太大影響

公立醫院急症室醫生王思啟（筆名）認為，警崗暫停警員長駐對醫院急症室運作沒有太大影響，因為警崗警員主要負責聯絡工作，例如發生意外或罪行時聯絡相關家人及部門，而如果出現有人於醫院鬧事，醫院一般會聯絡保安處理而非警員。王指最常見與警崗警員接觸的情況，是遇到涉及犯罪或工業意外，需要呈報的受傷個案，警崗警員會提供一張驗傷報告同意書，當病人同意簽署同意交給警方後，會由警員交給醫生填寫；另外如醫院發現懷疑虐兒、性侵等情況，需要向警方報案，如當時無警崗警員當值，亦可以致電999報案。

醫護不會因為受壓力或投訴而影響服務

對於今次兩間公立醫院是否有醫護曾向警員不禮貌對待，王思啟指未曾聽聞，其中伊院醫護與警察亦如常工作，指相信醫護人員不會被情感影響工作。而對於警方於兩院暫停警崗警員長駐安排，王思啟指無法評論其他部門做法，但指前線醫護人員與其他公營機構一樣，要面對沉重壓力及挑戰，醫護人員一定會謹守崗位，不會因為受壓力或投訴而影響服務。