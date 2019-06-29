粉嶺21歲情困抑鬱少女墮樓亡　梯間遺反修例字句

今（29日）下午近4時，粉嶺嘉福邨福泰樓一名女子由高處墮下，倒臥大廈對開地面，現場證實不治。警方正調查事件，其女親友到場認屍時傷心欲絕。據了解，女死者姓盧，21歲，就讀香港教育大學文化與創意藝術學系音樂系。今年年初，她與男朋友分手後患有情緒病，並在北區醫院精神科求診，3月時曾在家中企圖自殺。

女死者墮樓前，曾在福泰樓高層樓梯間寫下「反送中」字句，內容提及對反《逃犯條例》修例的訴求，包括「全面撤回條例、收回暴動論、釋放學生示威者、林鄭下台、嚴懲警方」等。據悉，女死者在墮樓前曾拍下牆身的字句，並上傳至社交平台instagram，有朋友追問其安危但未獲回覆。警方其後以黑膠袋遮上牆身字句。

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