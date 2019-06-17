【逃犯條例．情緒輔導懶人包】腦海浮現衝突畫面　團體提供輔導

反對政府修訂《逃犯條例》的遊行和示威活動不斷，當中警民多次發生激烈衝突，也有示威者於太古廣場危站墮樓，接二連三的事件，令香港人悲傷、憤怒、無助。昨天民陣發起第四次反修例大遊行，除了條例最終是否可完全撤回等問題值得關注，如何撫平心靈傷口、處理情緒問題也需要留意。近日民間相繼發起不同形式的支援，他們希望告訴大家，出現情緒問題十分普遍，而及早尋求支援，能適切預防各種心理困擾。

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急性心理壓力

不論政治立場如何、有沒有到場參與示威活動，從電視、網絡上見到排山倒海的衝突片段和消息，想必每個人都有感受。香港心理學會輔導心理學部上周發出公開信，就事件對全港市民的心理影響表示關注，其後亦有提供「緊急心理支援」，歡迎市民免費參加。主席郭倩衡指，不少市民在示威活動過後，回家仍對畫面揮之不去，出現對生活感到厭惡、認為城市將來沒有希望等的情緒，且易被牽動，他們將這些情況稱為「急性心理壓力」。

提供「緊急心理支援」服務

「我哋唔會使用『災後輔導』嘅字眼，因為言之尚早，但如果持續落去，就可能有其他問題。」郭倩衡表示，他們不希望大家對自身的情緒狀況有誤解，但同時認為傷口不應被輕視。她與學部其他專家自上周開始，以「同行者」的身份用小組形式聆聽當事人訴說感受，並從中穩定他們的心理狀況，短短三天已有約20人求助，「我哋會教大家放鬆自己嘅技巧，愈睇(相關資訊)愈激氣嘅時候，不如唔好再睇telegram、facebook等等，負面情緒一定會有，但絕對可以有方法調節。」她表示，將再下周再次舉行「緊急心理支援」服務，強調這些支援小組內容絕對保密，並可按參加者的意願隨時中止。

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除此之外，插畫師「含蓄」也有在其專頁上載插畫，以20張圖來教大家感受和認清自己的情緒狀況，以及用寫、畫或者擁抱他人的方法來好好照顧自己。



至於網上平台「關係事務所」，創辦人兼心理學家Ken平日義務替讀者解答一些關係上的困惑，但自6月9日遊行後，他也收到很多關於情緒狀態不穩定的查詢，「唔係好risky(高危)話我想去死嗰啲，但係好多人都覺得無助，覺得做得唔夠，有啲人會唔出聲，因為唔想嗌交，於是好壓抑。」他表示，求助者中不同立場的人士皆有，有人受到家人指責「你去遊行就唔好返嚟！」有人因伴侶是紀律部隊成員而感到困惑，對此，Ken指他多數擔任聆聽者的角色，讓讀者有渠道可以宣洩，又建議情緒受困者先暫停接觸相關資訊，稍作冷靜整理自己，再重新出發。

不論政治立場如何、有沒有到場參與示威活動，從電視、網絡上見到排山倒海的衝突片段和消息，想必每個人都有感受。(資料圖片/羅國輝攝)

尋求情緒輔導懶人包：

如何知道自己有「急性壓力反應」？

● 腦海浮現衝突事件畫面和記憶(包括親身經歷或新聞片段)而無法專注工作和學習；

● 鬱鬱寡歡、哀傷、不安、緊張、焦慮、恐懼、憤怒；

● 難以入睡、失眠、夜半驚醒或發惡夢；

● 因小事而感煩躁或容易發怒、受驚、無法集中精神；

● 甚至對本來喜歡的事物失去興趣，對未來失去信心；

● 嚴重時會逃避任何勾起與事件相關的事物，例如相關道路、網絡圖片等等。

近日衝突事件接二連三，如出現難以入睡、無法集中精神等情況，可能已有「急性心理壓力」。(資料圖片/梁銘康攝)

遇上急性壓力事件後要怎樣做？

● 成年人可留意自己與身邊較年幼親友的心理狀況，及關心身邊親友對是次事件的感受；

● 避免過度接觸一些在衝突期間影響自己感受的場景、新聞畫面、網絡影片等；

● 盡量保持規律的作息生活、充分睡眠和均衡飲食；

● 建立適合自己的放鬆及減壓方法，例如靜觀、冥想、做運動等；

● 遇到恐懼、不安或焦慮時，應找適合的親友互相關心及抒發情感；

● 感受並無對錯之分，與親友討論及分享時應避免過度批判甚至指責當事人的行為，鼓勵嘗試聆聽並理解大家的感受；

● 如因事件有持續受到負面情緒或人際關係影響，或事件對自己的心理影響未能隨時間減退並持續出現超過一個月，應立即向專業心理學家或輔導人員求助。

(每個人有可能出現的急性壓力反應未必相同，而不論是受助或救助者皆有機會出現，且是正常的情況，一般會在2天至4個星期內隨時間減退及放緩，事件對我們的心理影響將會漸漸遠離。)(資料來源：香港心理學會輔導心理學部 Division of Coun Psy, HKPS)