【九龍區大遊行】警發稿強烈譴責示威者堵塞道路　全日共6人被捕

反修訂《逃犯條例》示威者昨日（7日）首次舉行「九龍大遊行」，下午沿尖沙咀遊行至西九龍高鐵站，部分人晚上「轉戰」旺角至油麻地一帶，觸發多次警民衝突，直至今日（8日）凌晨才告一段落。警方凌晨發出新聞稿，強烈譴責示威者堵塞道路，表示全日共有6人被捕，當中1人涉嫌「未能出示身分證明文件」；另外5人則在晚上衝突中，涉嫌「襲警」及「妨礙警務人員執行職務」。

警方新聞稿全文如下：

警方就七月七日在九龍區的公眾活動作出回應

昨日（七月七日）有團體在九龍區進行公眾活動，遊行在下午三時三十分由梳士巴利花園起步，至香港西九龍站外匯民道空地完結。有關團體於約下午五時三十分宣佈活動結束，而相關公眾活動大致在和平有序的情況下完成。期間，警方拘捕一人涉嫌未能出示身分證明文件。

之後，部分示威者轉到廣東道一帶活動，更於晚上約八至九時堵塞廣東道，並於九時起佔據彌敦道北行線，經尖沙咀、佐敦、油麻地到達旺角。警方於彌敦道及亞皆老街交界設立防線並多次作出警告，警告示威者正進行非法集會，要求示威者離去，否則會作出驅散行動。

經數次警告無效後，警方約晚上十一時開始進行驅散，部分示威者曾作出反抗。過程中，警方共拘捕了五人，涉嫌襲警及妨礙警務人員執行職務。

警方尊重市民表達意見，言論及集會的自由。警方一貫的政策是全力協助市民進行和平的公眾活動，同時亦有責任確保公共安全及公共秩序。警方強烈譴責示威者堵塞道路的違法行為。