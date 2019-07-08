【光復屯門公園】推BB車媽媽巡公園趕大媽　居民：啲色情舞傷風化

佔地12.5公頃的屯門公園，是一個環境優美的公園，但過去十數年，屯門公園一直存在噪音問題，近年，更有身穿性感衣物的大媽進駐公園，時而高聲歌唱，時而熱舞，引來一眾長者的追捧，更有長者慷慨派利是。過去的周六始有萬人遊行抗議，豈料昨日仍有十多檔大媽唱歌，而當局沒有作任何執法，無視遊行人士的訴求，因此「踢走色情大媽」網上群組發起人甄先生今日發起「暢遊屯門公園」行動，如遇噪音滋擾，即時要求康文署票控，還屯門公園一個寧靜環境。

「踢走色情大媽」網上群組發起人甄先生今日發起暢遊屯門公園，還屯門公園一個寧靜環境。（林振華攝）

甄先生表示參與今次行動的市民人數約有40人，是次行動旨在集結市民力量，促使康文署認真就「大媽」引起的連串問題執法。甄先生稱自己在屯門住了30多年，屯門公園原是童年回憶，但近幾年的公園被「色情大媽」侵佔，令街坊失去使用場地的權利。

另外，甄先生亦希望有關部門能在立法會復會後爭取修例，令除了使用者以外的人士，如公園職員也能作為證人，就公園的不同情況作出投訴。

屯門居民張女士手推嬰兒車暢遊屯門公園。（林振華攝）

屯門居民張女士手推嬰兒車暢遊屯門公園，她指下午2時許知道有活動，於是前往參加。張女士周六亦有參加遊行，她稱平時往新墟街市買菜時必定會行過公園，不少阿伯會用眼光掃視女士，眼神令人非常不舒服，「你行近少少，佢哋已經係用眼神嚟非禮你，有啲衰到仲會用語音話，『呢條女收幾錢呀。』」

張女士作為屯門居民，一定要保護好屯門公園，讓小朋友有地方可以遊玩。張女士指，明白退休的長者沒有什麼地方可以去，「我唔反對啲老人家唱歌，但係呢幾年嚟，所謂啲大媽，你跳晒啲色情舞好傷風化。」對於屯門公園噪音滋擾問題一直未能根除，張女士質疑康文署根本無力管理「大媽」的情況，慨嘆無論康文署抑或區議員均辦事不力，「康文署管理唔到，就推個波畀區議員，區議員都做唔到，又推個波畀康文署，大家互相卸責，做唔到野，變到無王管。」

林同學和葉同學是於屯門長大的中五學生，她們表示昨日（7日）收到網上群組呼籲，故今日到屯門公園參加活動。她們稱平日公園的噪音問題嚴重，遇到「阿伯好嘈」和「大媽」的時候，只能向康文署投訴。