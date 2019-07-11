【逃犯條例】油塘連儂牆衝突　兩退休男被捕　一人為退休警察

全港各區近日有市民自發設立「連儂牆」，用MEMO紙貼在牆上，表達對「逃犯條例」修訂爭議的意見。昨晚(10日)在港鐵油塘站外，兩度有中年男子阻止年輕人設置連儂牆，至晚上更有多名大漢包圍年輕人爆發衝突。 警方共收到4宗有關油塘衝突的報案，共拘捕兩名退休男子。據了解，其中一名被捕人士為退休警務人員。

昨晚，油塘港鐵站外因有中年男子兩度阻止年輕人設置連儂牆，而爆發衝突。多名中年大漢包圍年輕人，不斷用粗言穢語指罵，大批警員到場維持秩序，至深夜年輕人數目不斷增多，雙方人數逆轉。油塘衝突不斷，在電梯、天橋及大本營平台發生多宗推撞、爭執事故，其中警方接獲四宗有關報案，共拘捕兩名退休男子。據了解，其中一名被捕人士為退休警務人員。

據悉，該兩名被捕人士涉及以下案件。一名退休男子聲稱有人阻擋其妻子前進，並推撞她，男子便「還手」推撞該名市民，該名男子其後被捕。另一名退休男與兩名朋友站在一旁，一名廚師途徑此處欲路過不果，被三名男子擋去路，繼而發生爭執。警方接報到場調停事件，其中一名退休人士承認曾經推撞廚師被警方拘捕。廚師決定不追究事件，警方則表示會查看閉路電視片段再決定下一步行動。

+ 7 + 6 + 5

，油塘連儂牆已不復見，只剩下兩張寫上「香港人加油」和「獨立」的MEMO紙粘貼在牆上。(賴雯心攝) 今(11日)早上，記者到港鐵油塘站外的「流動連儂牆」已不復見，僅得兩張寫上「香港人加油」和「獨立」的MEMO紙粘貼在牆上。油塘站外回復平靜，再沒有市民聚集在此，一度舉出紅旗的地方亦沒有警察駐守。

油塘居民Andy認為市民不應破壞連儂牆，「因為香港喺一個有言論自由地方」，連儂牆提供空間予油塘年輕人和居民發聲。續指，若油塘居民主流意見是反修例、民主的話，持相反意見的市民應該「收手」，「不應破壞和恐嚇年輕人」，認為他們只是「為鬧而鬧」。他寄寓港人：「喺唔同環境下都要加油！」

記者訪問Andy期間，一名黃衣男子站在記者身後握緊拳頭，並目露兇光，盯緊Andy。記者走近欲進行訪問，黃衣男隨即往地鐵站急步逃去，並大聲叫嚷「𠵱家啲後生就係咁」、「我唔會同你做呢啲嘢」。

一張紙都保護唔到，呢到就唔係香港 李先生

李先生稱昨天發生連儂牆衝突時並不在現場。但他表示尊重所有人表達意見的權利，認為連儂牆並沒有問題、「一張紙都保護唔到，呢到就唔係香港」。問到昨夜九龍灣連儂牆有中年男子涉嫌拳打義工，他重申任何人都可以自由表達意見，但認為該名中年男子用了錯的方式，相信「制度會制裁佢」。

李太與兒子途徑昨晚發生衡突地方打算回校上課，她對昨晚港鐵站外的衝突感到害怕，一度打算要繞道而行。不過今早學校老師特意到場視察，「佢哋話OK我先夠膽行，原本諗住今日唔出嚟」。她認為沒有必要發生衝突，即使持不同聲音都可以提出來討論，其兒子即插咀說：「有話好好說」。

另一方面，有市民認為反修例活動影響民生，不應建連儂牆。温小姐昨晚途經地鐵站見到人群聚集並不明所以，後來才聽説是兩派人士就「修例」一事爭吵。她表示因工作繁忙並不清楚「反送中」，但認為連月來的行動已經阻礙市民生活，並不支持再到處建連儂牆，「始終都係公眾地方，咁樣貼哂啲野」。

油塘大叔阻設連儂牆粗口兇青年 警持盾舉紅旗

昨（11日）晚上有網民發起，於港鐵油塘站A出口設立連儂牆，再次被多名中年男阻止及包圍年輕人，不斷以粗言辱罵，又用手指指著年輕人「做乜X嘢，走啦」，又稱「你識唔識歷史呀，乜嘢叫連儂牆呀」。大批警員到場維持秩序，其間警方拉起封鎖線並要求群眾後退，引起部分群眾不滿，警方一度舉起紅旗警告。