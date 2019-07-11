【逃犯條例】油塘三漢疑打人　年輕人嗆警「實踐抱負，拉人啦!」

全港各區近日有市民自發設立「連儂牆」，用便利貼(MEMO紙)貼在牆上，表達自由的聲音及「逃犯條例」修訂爭議的訴求。昨晚(10日)在油塘地鐵站外，兩度有中年男子阻止年輕人設置連儂牆，至晚上更有多名大漢包圍年輕人，同時以粗言穢語謾罵。大批警員到場維持秩序，直到深夜時份，年輕人數目不斷增多，雙方人數逆轉。警方需拉起封鎖線並要求群眾後退，更一度舉起紅旗警告，更有警員擎起胡椒噴霧，但未有發射。

有警員擎起胡椒噴霧但未有發射。(羅國輝攝)

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至晚上11時許，年輕人與大漢一度發生爭執，期間有人涉嫌出手打年輕人，現場一度起哄。警員則派出大量人員，將涉嫌打人的3名大漢團團圍住，眾警員面向年輕人，狀似保護該3名大漢。因而在場人士極為不滿。

有在場人士向警員大叫：「消防員唔會見到火燭唔救火，警察點解見到暴力唔制止。藍絲好、黃絲好，邊個打人就拉佢返去！」亦有人向警員道：「又話要實踐抱負，拉人啦！」情況一度緊張。

至於該3名大漢則不痛不癢，繼續舉起電話拍攝，間中又蹺起雙手望向群眾。在場部份「師奶」見狀，替年輕人感到不值，指罵3名大漢：「你都幾廿歲人，你無仔女呀？打後生仔女，大蝦細真係無陰功!」有市民則向警察笑言：「你地無手銬呀？我借索繩畀你呀阿SIR！」

立法會議員區諾軒向現場警官了解情況後，向在場人士引述，指警方稍後會進行拘捕行動，現時正等候警車到場。在場人士隨即拍手大叫：「香港警察，世界第一!」

事件擾攘至今日(11日)凌晨零時半左右，該3名大漢遭警員帶上警方小巴，惟未有鎖上手銬，在場人士不滿：「上孖葉!上孖葉!」「旺角就撳人落地，廢老就護送上車」「佢地係咪轉彎有落呀?」在場人士恐警員會放人，大叫要求提供「報案編號呀」警員只稱，「唔好阻住警車走啦!」有記者向在場警員詢問以何罪拘捕3人，警員則只著記者「你問PPRB(警察公共關係科)啦」。多名警員築起人鏈，阻擋在場人士接近，並護送警車離去。

然而警車離去後，在場人士則轉為包圍數名「白衫」的警官，質問警車的去向等事宜。一名自稱屬葵涌分區的總督察解釋後，眾人轉向「大本營」商場對開停車位置，向仍在現場的警員大叫「放人、放人」。警員開咪：「在場人士，立即上返行人路!」

部份在場人士欲沿扶手梯向地鐵站離去，惟被警方阻止，只上址已屬警方封鎖線。警民雙方一度對峙。據知剛才的懷疑襲擊事件中，有人受傷，救護員到場為傷者治理。

3名大漢被警員圍住。(賴南秋攝)

有人受傷，需由救護車送院。(賴南秋攝)