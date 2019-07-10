【逃犯條例】油塘大叔阻設連儂牆粗口兇青年　警持盾舉紅旗

最近全港各區有市民自發設立連儂牆，用一張張的便利貼表達自由的聲音及逃犯條例修訂爭議的訴求，然而於油塘今日兩度出現有市民阻止年輕人設置連儂牆，晚上多名男子於油塘港鐵站包圍年輕人，不斷用粗言穢語指罵，大批警員到場維持秩序，其間警方拉起封鎖線並要求群眾後退，引起部分群眾不滿，警方一度舉起紅旗警告。

多名中年男向市民指罵。（余睿菁攝）

警方高舉紅旗警告。（余睿菁攝）

站內大批群眾集，有警員揮動警棍。（網上圖片）

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繼今日下午有市民於油塘欲設連儂牆，被多名男子指罵阻止，今晚有網民發起再於油塘站A出口設立連儂牆，再次被多名中年男阻止，網上片段拍得，當時於油塘港鐵站外有多名中年男子包圍年輕人，不斷以粗言辱罵，又用手指指著年輕人「做乜X嘢，走啦」，又稱「你識唔識歷史呀，乜嘢叫連儂牆呀」，年輕人稱「唔好郁手，我哋走」，隨後數名帶同紙皮的青年進入港鐵站入閘離開。

其後有片段拍得群眾於油塘港鐵站內，多名男子繼續不繼指罵，有人高叫「有老豆老母養，又出嚟阿支阿左！」、「呢度唔係中環呀，要搞就過香港，唔好喺度搞」，警員在場維持秩序。另一片段則顯示，一名身穿白色上衣的男子於大本型商場內遭多名大叔跟著並指罵，該名男子由多名警員保護下離開。至晚上多名群眾仍然聚集於港鐵站外，中年男子繼續不時向現場年輕人及持手機拍攝的人士指罵，持盾警員及旗手到場戒備，警方向現場人士呼籲冷靜克制。

目擊者：推曬幾個後生仔入港鐵站

目擊者張小姐指，今日於網上看到有市民發起於油塘設立連儂牆，於是自發前來，但於晚上近8時，張指當時有數名年輕人正於油塘港鐵站近大本型出口等候，突然多名中年男子出現，「突然圍曬喺度拎電話影，又指罵，好誇張，推曬幾個後生仔入港鐵站，鬧到佢哋入閘」，張小姐指有數名年輕人被鬧走，其後多名中年男又再跟隨另一名前來協助男子進入商場，沿途不斷指罵。多名警員到場，部分手持盾牌，協助護送被指罵人士離開。張小姐指「純粹真係想寫個（連儂）牆，痴都未痴已被人趕」，對他們如此迅速前來阻止感到奇怪。

警員到場戒備，包括持盾警及旗手。（余睿菁攝）

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