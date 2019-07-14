【光復上水】險跳橋青年被捕　尹兆堅：警當時突轉向追捕或拉錯人

昨晚（13日）警方上水的清場行動，有警員到上水廣場天橋驅散人群，一名青年疑因被警察追趕驚慌，情急之下跨出天橋欄杆，幾乎從三層樓高的天橋墮下，被在場人士將他拉回上來，該名男子涉嫌非法集結被捕。立法會議員尹兆堅及林卓廷與義務律師到上水警署協助被捕青年，另外一名目擊事發經過的社工亦有到警署落口供。

立法會議員尹兆堅稱，自己願意作證，亦找到事發時目擊經過的義務社工作證人，希望可透過不同人的供詞尋找真相，證明青年當時並沒有違法。他不希望因警方胡亂執法，讓清白的人幾乎失去性命，更含上不白之冤。

尹兆堅表示，青年已成年，現時青年的家長亦到達警署，非常擔心兒子的情況。立法會議員林卓廷議員表示，現時有義務律師到場協助該名青年，希望尹兆堅及社工的獨立供詞，可協助該名青年洗脫嫌疑。林卓廷續指，曾詢問警方以甚麼罪名拘捕青年，惟警方稱仍了解中，因被捕青年與調查案件的警員不是同隊，警方需要時間溝通。

（梁鵬威攝）

尹兆堅：突然轉向追趕

尹兆堅認為，警方可能拉錯人，因為根據他現場所見，橋上該名督察正追趕另一名青年，突然轉向追趕想跳橋的青年，其後有數名警員追上，青年驚慌下選擇跳橋。尹兆堅稱，當時橋上情況平靜，青年並沒有做違法事情，因此認為警方並非於一個合理情況下拘捕對方。尹兆堅指自己當刻非常震驚，馬上指責警員，其後就被警棍打中。林卓廷強調，周日將會有沙田遊行，希望警方能用克制、專業的態度執法。

立法會議員尹兆堅及林卓廷與義務律師晚上到上水警署協助被捕青年。（賴南秋攝）

警方發言人早前回應指，警方晚上在上水港鐵站清場期間，一名男子涉嫌阻礙警方防線推進，人員嘗試上前向該名男子了解，但他突然逃跑，及至上水廣場天橋時跨出欄桿，企圖躍下，人員立刻捉緊該名男子並將他救回行人天橋內。經初步調查後，該名男子涉嫌非法集結被捕。