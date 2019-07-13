【光復上水】墮橋男事件與警各執一詞　尹兆堅：幾乎搞出人命離譜

今日（13日）的光復上水遊行結束後爆發的警民衝突晚上告終，警方在天橋清場期間，一名原本在天橋上的男子幾乎整個身體凌空置於圍牆外，幸終被拉回橋上，最後警員帶走他，民主黨立法會議員尹兆堅上前與警員理論。 尹兆堅表示，理論期間被一名督察用警棍打中額頭，額頭腫起，他強調會到北區醫院驗傷追究。 他又指，是一名白衣警員追捕令男子幾近墮橋，批評「幾乎搞出人命」非常離譜。另一邊廂，數名警員帶走該名男子，沿途不斷向他說「我地頭先救你㗎」，「如果唔係你跌死咗啦」。警方與尹兆堅各執一詞。

懷疑追打男子令一人險墮橋的警察。（梁鵬威攝）

尹兆堅指，一名白衣警察手執警棍追打男子，男子可能受驚越過圍欄，及至其獲救後該警察「呆咗」，沒參與救人。他認為，白衣的警察已至少屬督察級或以上，若帶隊的都失控，反映警察沒有能力執行職務。

對於警察帶走男子時高呼「我地頭先救你㗎」，尹兆堅反駁非事實，指首先救人的是街坊和記者，之後才有幾個警員協助救人，他炮轟警察「幾乎搞出人命」非常離譜，質疑當時沒必要如此清場：「呢度咁高跌落去死人架！有冇需要呀清哂場架啦，附近Ｄ街坊圍觀近警察做乜㗎，點解要咁做？係咪癩咗呢？警方濫用暴力嘅程度要去到點先夠呢？」

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另外，尹兆堅展示一名督察相片，指男子獲救後上前與在場警察理論，在表明立法會議員身份、舉高雙手下，被該名督察用警棍打中額頭，接著亦遭其他警察推撞。他強調會追究，稍後去北區醫院驗傷，又提出要追究警方令男子幾近墮橋的事。