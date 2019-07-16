【沙田遊行】警檢新城市廣場CCTV　市民要求商場回應否則將再抗議

周日（14日）沙田區遊行過後，示威者與警方於新城市廣場爆發激烈衝突，警方取得搜查令向新城市廣場要求索取當日閉路電視錄影片段。昨（15日）有市民包圍新城市廣場詢問處，要求答覆為何大量警員會於商場出現，再有市民要求商場於今日6時前回應，否則晚上將再發起抗議行動。

新城市廣場周日（14日）爆發警民衝突。（資料圖片）

防暴警清場 商場內爆衝突

網民及組織於周日發起沙田區遊行，主辦單位指有11萬5千人參與，而於遊行過後，過千名示威者於源禾路一帶與警方發生衝突，警方於晚上進行清場，其間沙田新城市廣場多個出口被警方封閉，港鐵一度「飛站」，防暴警員進入新城市廣場，與示威者再爆發流血衝突，有警員衝出驅趕示威者，其後被大批示威者圍毆，另一名警員被咬斷手指，事件中28名警員受傷，其中兩人一度危殆。警方拘捕47人，當中兩人被落案控告及提堂，包括一名疑涉咬斷警員手指的22歲男港大畢業生，控有意圖傷人和襲警等4罪。

警方就事件向新城市廣場要求索取閉路電視調查，新城市廣場服務處昨天（15日）下午接獲警方通知，已取得裁判官發出的搜查令，要求索取前天廣場的閉路電視錄影片段。服務處徵詢法律意見後，會按要求提交所需錄影片段。

市民昨晚要求新城市廣場職員解釋昨日警察進入商場原因等問題。（資料圖片／王譯揚攝）

市民要求商場回應 否則將再到詢問處抗議

有市民要求商場解釋為何當日商場內會出現大量警察，昨晚近50名市民包圍新城市廣場詢問處，有市民要求詢問處職員解釋為何昨日商場內會有大批警察，是否有人報警或有職員帶警員入內。市民要求新城市廣場今日下午6時前回應，否則將於晚上8時再到新城巿廣場詢問處抗議。

新城市廣場曾回覆指，事前並不知悉警方昨天傍晚進入商場內的行動，商場沒有報警，亦沒有同事帶警察在場內執行職務。商場亦不知悉以及鐵路服務的臨時安排，令商場內的人士無法順利離開，對事件引致有人受傷，亦令顧客、途人和商戶受到影響，新鴻基地產深表遺憾和難過。