【沙田遊行】新城市廣場急清連儂牆　清潔工掉投訴信　

周日（14日）沙田遊行，新城市廣場內發生激烈的警民衝突，最後商場淪「戰場」。事後大批市民質疑商場為何讓警方入內進行拘捕行動，罔顧市民安全，於是一連兩日（15及16日）包圍廣場的詢問處要求「新鴻基交代」。昨（16日）晚上7時開始，有逾千人包圍新城市廣場，亦有市民索取表格投訴商場。

市民張貼投訴表格於玻璃幕牆 職員：扔晒喇

其後市民將詢問處的長檯及商場的樑柱化作連儂牆，貼上大量便利貼寫上不滿心聲及訴求，又將投訴表格貼於4樓的玻璃幕牆上。今（17日）早重返新城市廣場，有約5名職員正在清理連儂牆。而原本被張貼於玻璃上的投訴表格亦一一清走，職員回應指「扔晒喇！」當記者再追問職員是否將所有投訴表格都扔掉時，職員回應指只是扔掉貼在牆上的所有紙張。

市民自發清理店舖玻璃幕牆的塗鴉

今日（17日）凌晨零時許，包圍詢問處的人士陸續散去，只剩下十多人留守。至凌晨4時許，部分人帶同天拿水及抹布等，清理日前衝突期間，被弄污的商舖櫥窗及塗鴉。

清潔工將張貼於玻璃上逾30份的投訴表格逐一撕去並扔掉至垃圾袋中。（影片截圖） 網上流傳一片段，於新城市廣場內有清潔工將張貼於玻璃上逾30份的投訴表格逐一撕去並扔掉至垃圾袋中。

周日遊行後新城市廣場爆衝突

網民及組織於周日發起沙田區遊行，遊行過後過千名示威者於源禾路一帶與警方發生衝突，警方於晚上進行清場，其間沙田新城市廣場多個出口被警方封閉，港鐵一度「飛站」，防暴警員進入新城市廣場，與示威者再爆發流血衝突，有警員衝出驅趕示威者，其後被大批示威者圍毆，另一名警員被咬斷手指，事件中28名警員受傷，其中兩人一度危殆。警方拘捕47人，當中兩人被落案控告及提堂，包括一名疑涉咬斷警員手指的22歲男港大畢業生，控有意圖傷人和襲警等4罪。