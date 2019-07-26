【連儂牆】健碩男涉毀杏花邨連儂牆　襲擊女子後逃去

據杏花邨居民周詠儀指，昨晚的襲擊事件涉及破壞連儂牆問題。 （網上圖片）

昨晚（25日）11時許，警方接獲報案，指一名33歲姓梁的女子，與另一名年約40至50歲、1.8米高、壯身材的短髮男子在柴灣盛泰道100號對開爭執，男子懷疑襲擊女事主，其後逃去，涉案男子事發時身穿白色衫深色褲。據曾出選杏花邨選區的居民周詠儀表示，事件涉及破壞連儂牆。

周詠儀在個人專頁上發帖，指昨晚與友人在柴灣一間7-11前聊天，並目睹一名身形魁梧的男子大肆破壞連儂牆，更襲擊身旁一名身形瘦削的女居民。當時附近的目擊人士立即高聲呼叫，並協助追捕疑人，表明已報警處理，周隨即要求杏花邨住宅保安協助追捕疑人。

她指當疑人橫過馬路，向街市停車場電梯方向逃去，眾人追至，疑人一度進入電梯內，眾人則按著開門按鈕，拒絕襲男子離開現場，惟他仍以身體壓向女居民，並沿樓梯向「上杏花邨」方向，再進入港鐵站逃去無蹤。警方事後到場，周則陪伴受襲女居民到醫院治理及錄取口供。她強烈譴責暴力，指即使意見不同，亦不應訴諸暴力，女邨民受襲令她聯想到日前元朗的暴力事件，認為不能接受。周亦表示對杏花邨的保安非常失望，斥責他們如同元朗恐襲中兩名轉身離開現場的警員，表明對其失職追究到底。她勸喻昨晚的施襲者盡快自首，亦希望警方能全力緝兇。

警方表示經初步調查後，將案件列作普通襲擊，交東區警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。女事主報稱面部疼痛，被送往東區醫院治理。