【光復元朗】元朗警署凌晨落水馬　區內超市急凍貨架被「洗倉」

撰文：凌逸德
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元朗周日（21日）發生無差別攻擊市民事件，導致45人受傷。因此有市民原於今（27日）舉行光復元朗行動，惟遭警方發出反對遊行通知書，而申請人上訴亦被駁回。不過仍有大批網民發起今日「一個人去元朗行街」及到元朗「捉精靈」等活動。警方就事件高度戒備，於凌晨已於警署外設置多個水馬。另外元朗居民亦做足準備，部分超市的貨架被「洗倉」，急凍食品類所剩無幾。據了解，YOHO MALL內有超市將於中午12時半關門。
警署外設2米高水馬
除了元朗圍村昨（26日）已於馬路兩旁的鐵欄進行加固工程，警方亦嚴陣以待，將多個水馬設置元朗警署外圍。周六凌晨2時許，貨車將多個巨型水馬運到元朗警署，工人隨即加裝入水，並設置在警署報案室、停車場岀入口及旁邊警察宿舍外，相信能防止警署被衝擊。至今早記者再到場視察時，警力未見加強，不過發現於警署側門位置，亦以藍白色帆布封起，相信防止市民從門隙間投擲雜物。而元朗大球場外則臨時取消咪錶泊車位。
新鮮瓜菜及急凍食品都所剩無幾。（王譯揚攝）
超市部分貨架十室九空
鑑於群情洶湧，未知事態發展如何，元朗居民亦做足準備，部分超市的貨架被「洗倉」。香港01記者昨晚及今早分別到區內超級市場視察，發現新鮮瓜菜接近被搶購一空。於元朗大馬路附近超市的急凍櫃內的急凍食品類所剩無幾。據了解，YOHO MALL內有超市將於中午12時半關門。