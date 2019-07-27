【光復元朗】元朗警署凌晨落水馬　區內超市急凍貨架被「洗倉」

元朗周日（21日）發生無差別攻擊市民事件，導致45人受傷。因此有市民原於今（27日）舉行光復元朗行動，惟遭警方發出反對遊行通知書，而申請人上訴亦被駁回。不過仍有大批網民發起今日「一個人去元朗行街」及到元朗「捉精靈」等活動。警方就事件高度戒備，於凌晨已於警署外設置多個水馬。另外元朗居民亦做足準備，部分超市的貨架被「洗倉」，急凍食品類所剩無幾。據了解，YOHO MALL內有超市將於中午12時半關門。