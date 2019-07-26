【光復元朗】直擊工人燒焊加固朗日路鐵欄　防周六遊行再築路障？

元朗周日（21日）發生無差別攻擊市民事件，致約45人受傷。市民發起本周六（27日）遊行「光復元朗」，遭警方發出反對遊行通知書，不過市民未受阻撓，提倡「一個人去元朗行街」。

香港01記者今早到元朗南邊圍村一帶視察，發現西鐵元朗站與南邊圍村之間的朗日路正進行加固工程，利用燒焊的原理焊接馬路旁鐵欄的螺絲，疑為防止遊行人士拆除鐵欄。