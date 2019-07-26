【光復元朗】直擊工人燒焊加固朗日路鐵欄　防周六遊行再築路障？

撰文：凌逸德
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元朗周日（21日）發生無差別攻擊市民事件，致約45人受傷。市民發起本周六（27日）遊行「光復元朗」，遭警方發出反對遊行通知書，不過市民未受阻撓，提倡「一個人去元朗行街」。
香港01記者今早到元朗南邊圍村一帶視察，發現西鐵元朗站與南邊圍村之間的朗日路正進行加固工程，利用燒焊的原理焊接馬路旁鐵欄的螺絲，疑為防止遊行人士拆除鐵欄。
朗日路馬路旁的鐵欄正進行加固工程。(香港01記者攝)
南邊圍村位於西鐵元朗站旁，《香港01》記者今(26日)早上11時許到場視察，發現朗日路馬路旁的鐵欄正進行加固工程，工友透過燒焊加熱鐵欄上的螺絲，使螺絲跟鐵欄焊接在一起，疑為防止遊行人士拆除鐵欄以組成障礙物。在過去的遊行，曾有示威者以六角匙拆毀路邊的鐵欄，再用來築成路障。
7.21元朗無差別攻擊 7.27光復元朗
7.27光復元朗遊行獲警察發出禁止集會及反對公眾遊行通知書，惟網民提出應變計劃號召「一個人去元朗行街」。上周日，元朗發生白衣人無差別攻擊市民事件，西鐵元朗站遭大批手持武器的白衣人入侵，多名市民慘被追打至頭破血流。事後施襲白衫人逃離車站，至午夜後，於元朗南邊圍村聚集，並不斷叫囂及擲物，期間更襲擊駛經私家車及的士，並與防暴警察對峙。