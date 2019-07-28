【728集會】示威者西港城外燒紙皮手推車推向警防線　竹枝設路障

今午中環遮打花園舉行集會，有集會人士行出並佔據馬路，分別向銅鑼灣及西環方向前進，入夜後警方採取驅散行動，於干諾道西及德輔道西先後施放多枚催淚煙，並將防線推往上環，至摩利臣街近西港城對開，警方與示威者對峙，其間有示威者將放有燒著紙皮的手推車推向警方防線，消防員到場將火救熄，警方譴責事件。

警方於西港城外與示威者對峙，多次於橋上施放催淚煙。（香港01記者攝）

摩利臣街有示威者燃點一輛放有燒著紙皮的手推車。（余睿菁攝）

警西港城設防線 橋上放催淚煙

示威者下午起於西環及銅鑼灣佔據馬路，警方晚上採取由東至西推動的驅散行動，於干諾道西及德輔道西施放催淚煙推進防線，其中於干諾道中示威者退至近西港城對開，警方於天橋及地面均設防線，曾有示威者欲上前，但再被警方於橋上多次施放催淚煙阻止。

至晚上摩利臣街有示威者將一輛放有燒著紙皮的手推車，推向警方防線，但未有撞及警員，現場情況一度混亂，其後由消防員到場用滅火筒將火救熄。而於鄰近的信德中心對開干諾道西，亦有示威者將路邊用作搭棚的竹枝，紮成格狀及路障形狀置於馬路。

警方譴責事件 指示威者多處縱火

警方目前在港島區西面向東進行驅散行動，示威者在多處地方縱火。其中有人在上環西港城附近，燃燒手推車上的紙皮雜物，並將手推車推向警方防線，嚴重威脅在場人士的人身安全。示威者使用的暴力正在升級。警方對示威者暴力行為予以嚴厲譴責，呼籲在場人士保持冷靜。

警方指有關示威者正在參與未經批准的集結，觸犯香港法例。警方呼籲在場人士立即停止衝擊警方防線或襲擊警務人員，停止一切違法行為，盡快離開現場。