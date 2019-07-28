【728集會】警西區上環放催淚煙　風向兩度吹回警防線

警方晚上進行驅散行動，於干諾道西放催淚煙。（曾梓洋攝）

示威者隨即後退。（曾梓洋攝）

市民今午於中環遮打花園舉行集會，其後有集會人士行出並佔據馬路，分別向銅鑼灣及西環方向前進，至干諾道西大批防暴警持盾列陣，部分示威者打開雨傘，並以鐵馬築起防線，雙方一度對峙，其間有示威者向警方投擲包括蛋等物品。至晚上近7時現場氣氛突然緊張，警方於干諾道西防線先施放多枚催淚煙，部分示威者即時後退，但因風向問題，催淚煙反方向吹往警方防線，警方一度將防線後退。至晚上10時10分，警方又在上環林士街停車場對出施放催淚煙，大批示威者打開雨傘防備，惟再次因為逆風，催淚煙反方向吹向警方防線。

示威者頭部流血 許智峯到場

另外於德輔道西西區警署外，防暴警同樣早已持盾設下防線，與警方其後同樣多度舉黑旗，多次施放催淚煙並推進，示威者繼續走避，至近東邊街位置停下，其後有再次敲響盾牌向前推動，有示威者跌倒，頭部大量流血，急救員為他進行治理。撞立法會議員許智峯到場，以揚聲器指到場為監察警方清場行動，又指希望警方不要於民居位置施放催淚煙。有示威人士以揚聲器呼籲民居「關窗，唔好開冷氣」。

警：已與附近大廈加強聯絡

警方於Facebook專頁指，晚上約7時左右一批示威者集結在西環西區警署附近一帶的馬路，向警察防線投擲磚頭，情況正急劇惡化，警方現正由西向東進行驅散行動，並施放催淚煙，呼籲在場人士盡快離開，切勿衝擊警方防線，市民如非必要，切勿前往有關地區。

警方又指在驅散行動前，已與附近一帶大廈管理處加強聯絡，提醒他們警方就近日示威活動可能作出的行動，以便有關大廈及早作出相應安排。警方呼籲附近一帶居民留意情況，如有需要，應關好窗戶。如非必要，切勿前往相關地點，應留在室內安全地方。