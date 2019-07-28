【728集會】干諾道西防暴警列陣　示威者開傘對峙　兩男被搜身

示威者於干諾道中聚集。（林振華攝）

警員持盾列陣。（林振華攝）

兩名男子被警方搜身。（林振華攝）

有團體原訂今日（28日）發起「全城追究上環開槍大遊行」，但警方僅准許市民在中環遮打花園舉行集會。集會人士下午3時許，因有警員截查私家車問題爭執，其後步出馬路並向銅鑼灣方向前進，另一邊隊伍則沿德輔道中往西環方向前進，至干諾道西大批防暴警持盾列陣，雙方正在場對峙。近下午6時，干諾道西警方防線外，兩名男子被警員帶往近高樂花園天橋底位置搜身。

示威者佔路往西環 店舖落閘

示威者下午3時許步出及佔用德輔道中馬路，向上環方向前行，沿途有示威人士高叫「光復香港、時代革命」，「香港警察，知法犯法」，巴士及私家車需要改到砵甸乍街轉向干諾道中繞道而行，有九巴職員於現場協助巴士改道。上環永安百貨公司今日暫停營業，另外於德輔道中亦有店舖關門落半閘。示威者其後於摩利臣街右轉，再行出及佔用干諾道西。至皇后街及德輔道西，有示威者指前方有數輛警車佈防，曾有人大叫「調頭」，其後再繼續向西環方向前行。

示威者到達干諾道西近正街位置時，多名防暴警於近高樂花園外持盾架起防線，示威者於約百米外停下聚集，雙方現正對峙，部分示威者打開雨傘。有示威者沿正街往德輔道西及第一街方向前進。另外於西區警署外德輔道西，同樣有防暴警在場拉起防線，有示威者將鐵馬搬出馬路作路障。

示威者向上環方向前行，佔用馬路及電車路。（林振華攝）