【天水圍黑夜】被捕引發夜圍警署　16歲和理非少年親述衝突經過

兩名中學生修復「連儂牆」時，被指傷人捲襲擊案！周二（30日）晚上九時許，16歲青年阿樂與中學同學結伴，收拾天水圍被人拆毀的「連儂牆」，一名中年男拍片引在場人士不滿。其間阿樂用長雨傘擋鏡頭，其間被中年男指他襲擊，於是報警。警員到場調查時，多名市民到場聲援學生。 阿樂與朋友被帶上警車及沒收電話，兩人抵達警署後被告知，被控以普通襲擊罪拘捕。「我覺得好無辜！」阿樂強調自己沒有傷人，稱警方未調查來龍去脈就拉人，對警方感失望。目前阿樂已獲保釋，他指於警署聽到市民聲援，他直言好感動。仍在學的阿樂捲入刑事案，他稱不會因而害怕，反而會繼續參箕社會活動，他更鼓勵港人堅持：「齊上齊落，香港加油！」

兩名涉案的16歲青年，分別涉嫌刑事毀壞及普通襲擊被捕，以及涉嫌普通襲擊被捕。（陳永武攝）

16歲青年與同學修復「連儂牆」

16歲被捕青年阿樂與同學，昨晚（30日）約九時，在網上得知天水圍天秀路一個「連儂牆」被人拆毀，於是到場收拾及清理垃圾。約十分鐘後，正在寫心意字句的阿樂被他人告知，一名身穿灰衫的男子到場拍照。「有個灰衫男人係到罵人，當時我都冇理會。」阿樂指，事發時該灰衫男推撞其朋友數下，朋友遂反拍對方影片，有人責罵灰衫男不對，阿樂未有理會。

灰衫男手機拍攝 少年撐傘擋鏡頭

「追上去隧道口，朋友有少少激動，我只是做自己應做的事！」之後，灰衫男用手機拍攝他們，並跟隨他們至天秀足球場對開位置。「佢將每個人個樣都拍低，我都怕於是用雨傘擋，開雨傘時可能太近，佢話我打到佢！」灰衫男仍拍攝阿樂一行人，阿樂持續用雨傘阻擋。之後該名灰衫男報警，警員到場分隔開兩幫人，並分別進行問話。「我哋都有畀身份證，初時都冇嘢！」他憶述，當時灰衫男自稱「好驚！」

警車上沒收電話 回警署被控普通襲擊

周二（30日）晚上九時許，16歲青年阿樂與中學同學結伴，收拾天水圍被人拆毀的「連儂牆」，一名中年男拍片引在場人士不滿。之後有警員到場調查事件。（受訪者提供圖片）

逾千人包圍天水圍警署聲援。（陳永武攝） 市民到場聲援 警帶兩少年上警車 在旁聲援的市民一度與灰衫男展罵戰，其後多輛警員及多名警員到場。阿樂表示，至晚上約十時半警員稱，需帶他們返署協助調查。不過兩名少年一登上警車，就被警員沒收電話，抵達警署後進行搜查室。阿樂引述警員指，「我哋一陣有人告你普通襲擊。」 回警署後被告知 被控普通襲擊罪 面對警方控告罪名，阿樂不知所措，他更指警方將他帶返警署時，未有人告知會控告罪名。阿樂指在警署落口供時，得知警署外有近千名市民到場聲援，「知道有人知道支持自己，有人聲援好感動，聽到有人拍閘！」其後阿樂的家人、老師及律師到警署了解，至今日凌晨二時許，阿樂繳付五百元獲准保釋，至下月底回警署報到，目前立法會議員鄺俊宇協調阿樂處理事件。他獲悉回家後，凌晨時分才知道警署外發生煙花傷人事件，「覺得好驚訝，好心痛！」

家人明白及體諒行動 少年鼓勵港人「香港加油！」

一輛黑色私家車路經天水圍警署對開時，向人群發射煙花。（網上影片截圖）

感警方前後矛盾 未了解來龍去脈

「目前我覺得好無辜！」阿樂稱，警方將他們帶返警署前，於現場簡單了解及看影片，他感警方片面聽取灰衫男口供，就將他們拘捕，未及了解事件來龍去脈，「成件事有少少證明唔到，唔係無罪虛定，而是有罪虛定！」他稱警方一開始指有看涉事片，之後又稱沒有看片，有感警方說法前後矛盾。對於灰衫男自稱胸口及手紅腫，阿樂對說法仍有保留，他指自己絕對沒有打對方。

鼓勵港人「齊上齊落、香港加油！」

「我本身都係和理非，平時都係和平遊行！」阿樂指，事發時見有連儂牆受損，於是想盡綿力幫忙，想不到捲入刑事案件。他坦言，家人及朋友為此感到擔心，而家人明白及體諒行動，「家人覺得自己要分對與錯，支持自己繼續，但要小心點！」阿樂表示日後仍會繼續參與，希望與港人「齊上齊落」並鼓勵港人：「香港加油！」

私家車向人群燃放煙花爆竹 六名男子受傷 重案組跟進

事發時煙火四濺，民眾瘋狂走避。（網上影片截圖）

昨晚三男子被捕 包括兩名16歲青年

警方表示，昨日（30日）晚上9時48分接獲報案，據報當時一名52歲姓梁男子，於天水圍天秀路15號發現一名26歲姓廖男子、16歲姓陳少年，向上址牆壁噴油漆，其間陳疑以手襲擊梁。另一名姓徐16歲青年，懷疑以雨傘襲擊梁，梁於是報案。警方到場經初步調查，廖男涉嫌刑事毀壞被捕、陳涉嫌刑事毀壞及普通襲擊被捕，徐涉嫌普通襲擊被捕。案件交由元朗警區刑事調查隊第十隊跟進。被捕的廖男報稱肩痛，至於梁胸口及手紅腫，兩人清醒被送往天水圍醫院治理。

私家車駛經警署 向人群燃放煙花爆竹

警方續指，天水圍警署人員昨日（30日）晚上處理天秀路一宗刑事毀壞及普通襲擊案，並拘捕三名男子，其間一批示威者於天水圍警署外集結並包圍警署，要求釋放被捕者。至今日（31日）凌晨約2時45分，警方接獲多人報案，指一輛私家車駛經警署並向上址聚集的人群燃放煙花爆竹，其後逃去。

六名男子受傷 五人需要送院

事件中，共有六名男子受傷，當中五人清醒被送往天水圍醫院治理，另外一人則拒絕送院。案件列襲擊致造成實際身體傷害、行使虛假文書、車內盜竊、非法燃放煙花爆竹，交由元朗警區重案組跟進調查。警方表示，強烈譴責暴力行為，並強調會對所有非法及暴力行為進行調查。警方重申，警隊有能力及決心，維護社會安寧，絕不姑息任何暴力行為。