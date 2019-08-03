【馬鞍山警署】新港城天橋遺六胡椒彈痕跡　警署外擺水馬陣

七男一女前日在火炭工廈被警方以涉嫌藏有攻擊性武器等罪名拘捕，觸發示威者一連兩晚圍堵馬鞍山警署，其後演變成警民衝突。今早馬鞍山警署出現兩米高的水馬陣，以防再被圍堵；至於前晚被包圍的沙田警署，則以黑膠袋遮蓋外牆塗鴉，警署繼續落閘，但報案室服務維持正常。昨晚警方闖入私人屋苑雅景臺搜捕，有住戶認為警方闖入的做法有問題，對於示威者一連兩晚圍堵警署的行為表示理解，至於位於新港城三期的行人天橋，玻璃上仍留有至少六發胡椒球的彈痕。

警方以黑膠袋遮蓋塗鴉字句。 （賴南秋攝）

前香港民族黨召集人陳浩天於周四（1日）晚上，與其餘六男一女，被大批警員在火炭工廈以涉嫌藏有攻擊性武器、無牌藏有爆炸品及無牌售賣第一部毒藥拘捕，觸發逾百名示威者一連兩晚包圍沙田警署及馬鞍山警署。其中馬鞍山警署更有防暴警察及速龍小隊到場驅散，有警員不理保安及居民反對，強行進入私人屋苑雅景臺，其後警員又在附近行人天橋射胡椒彈，引來大批市民炮轟警方罔顧市民安危。

至凌晨零時許，仍有200名示威者在場抗議，警署更一度落閘，有示威者在門外撒溪錢，亦有人破壞閉路電視鏡頭，以及用黑漆噴上「黑警」等字眼表達不滿。至凌晨近3時，示威者才陸續散去，據悉有部分人駕車義載他人離開。

沙田警署繼續落閘 報案室服務維持正常

今晨6時許，警方以黑膠袋遮蓋塗鴉字句，並派員在警署對開，架設近20個兩米高的巨型水馬陣，以防再被圍堵及衝擊。至於前晚被圍堵的沙田警署仍未完成修復，警署繼續落閘，但報案室服務維持正常，警署外牆以黑色膠袋遮蓋塗鴉，馬路旁的鐵欄被示威者以六角匙拆去，僅剩下鐵柱。

雅景臺居民：警方闖入民居手法有問題

昨晚（2日）警方闖入私人屋苑雅景臺搜捕，引起大批街坊不滿。雅景臺居民何先生認為，警方不可能這樣闖入民居，「手法有問題，當時我哋保安都有啲問題，不過可能佢哋驚，聽講有居民會同管理公司商討」，對於連續兩晚有大批示威者圍增警署，何先生指晚上較為嘈吵，但理解示威者的訴求，「未至於好困擾，自己會小心啲」。至於位於新港城三期的行人天橋，玻璃上仍留有至少六發胡椒球的彈痕。