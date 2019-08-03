【8.5罷工】已收五區集會申請　警強調堵塞交通違法必追究到底　

警方今早就一連三日多區的集會遊行活動召開記者會，明日（4日）在將軍澳及西區均有遊行集會，警方在記招上交代遊行路線圖。對於後日（5日）有網民號召罷工及發起不合作運動，並於七區進行集會，警方指目前已收到金鐘、旺角、黃大仙、大埔及屯門的主辦者申請，正考慮多個因素，再判斷是否發出不反對通知書。警方對網上鼓吹後日擾亂及阻塞交通、影響社會秩序的不負責任言論感到非常遺憾，強調行為均屬於違法，如發生任何違法行為，警方必定全力調查，追究到底。

港島總區高級警司（行動）吳樂俊呼籲參與者盡量使用交通工具前往集會地點。 （郭倩雯攝）

將軍澳遊行視乎人數更改路線

就明日的將軍澳遊行，東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷表示早前接獲主辦單位通知，人數預料約有1,000人，警方於8月1日已發出不反對通知書。當日公眾活動分為三部分，包括兩個集會及一個遊行，主辦單位先於中午12時至下午2時30分，在寶翠公園硬地球場舉行集會，然後開始遊行，根據主辦單位及警方協議，當參加人數少於1,000人時，遊行路線將沿行人路、行人隧道及單車徑經毓雅里、寶豐路、寶林北路、寶寧路、將軍澳政府綜合大樓、培成路及文曲里前往終點；若參加人數多於1,000人，路線將改為經寶康路、寶林北路、寶寧路、昭信路及環保大道前往終點，即香港單車館公園中央草坪進行集會，集會時間直至晚上8時。遊行路線均在屋邨、屋苑及大型商場外進行，運輸署已就將軍澳公眾活動將巴士專線小巴改道，以及由中午12時起將11條單車徑暫時封閉，直至人群散去。

同日下午5時至晚上9時，在西環卑路乍灣公園亦有集會，人數預料約500人，警方亦於昨日發出不反對通知書，當日會於附近實施人群管理措施，港島總區高級警司（行動）吳樂俊呼籲參與者盡量使用交通工具前往集會地點，警方就當日情況，有機會封閉附近道路，以協助主辦單位進行活動。

周一發起罷工及不合作運動 警：非常遺憾

此外，吳樂俊指，警方留意到網上有人呼籲周一（5日）罷工，並揚言發起一些不合作運動，例如堵塞交通，包括於隧道扮撞車、阻礙港鐵車門關上及按停車掣等，亦有人呼籲圍堵巴士車廠，阻礙巴士離開車廠，警方對網民這些鼓吹擾亂及阻塞交通、影響社會秩序的不負責任言論感到非常遺憾，上述行為均屬於違法，警方希望市民以和平理性方式表達訴求，也要尊重其他人的權利。警方各總區的交通部人員密切監察各區的交通狀況，以作出相應行動，此外，警方亦將與運輸署及港鐵保持緊密溝通，並準備各種不同應變計劃，如收到港鐵求助，警方將到場協助維持秩序。

對於有網民發起在當日下午七區集會，警方目前收到五個通知，包括金鐘添馬公園、旺角麥花臣球場、黃大仙廣場、大埔風水廣場及屯門文娛廣場，就上述公眾集會，警方正與主辦者商討活動安排及風險評估，考慮多個因素再判斷是否發出不反對通知書，警方呼籲市民和平理性表達訴求，切勿堵塞交通、通道，影響緊急救援車輛前往救援。吳樂俊指，警方不希望看見有人因不合作運動而發生爭執，甚至有暴力衝突發生，警方不接受任何人為了達到任何目的而訴諸暴力，如有違法行為，警方必定全力調查，追究到底。