【8.5罷工】5區正申請不反對通知書　迪士尼加入成第8集會區

網民號召市民下周一日參與罷工、罷課和罷市，並參與7區的集會，要求政府回應反修訂《逃犯條例》示威者5項訴求。 今日（2日）多區聯絡人交代各區集會的地點和時間，其中旺角、大埔、屯門、金鐘、和黃大仙的集會正等候警方審批不反對通知書的申請。職工盟吳敏兒表示，迪士尼工會已呼籲會員罷工，亦將迪士尼大門廣場設立第8個集會區，讓有需要的會員和市民集會。

職工盟吳敏兒表示，迪士尼工會已呼籲會員罷工。(彭毅詩攝)

網民發起的集會分布7區，包括旺角、大埔、屯門、金鐘、黃大仙、沙田和荃灣，目前只有旺角、大埔、屯門、金鐘和黃大仙集會正申請不反對通知書，約於下午1時開始，黃昏結束，金鐘則計劃晚上10時或11時結束。

沙田和荃灣集會則未有申請不反對通知書，旺角集會聯絡人劉頴匡代為解釋，指組織沙田集會的網民聲稱在「百步梯」集會不需申請不反對通知書，他們將通知負責管理「百步梯」的部門籌備集會；荃灣方面則邀請市民到荃灣公園「賞花賞樹」，一起思考前路，沒有交代不申請不反對通知書的原因。

迪士尼有望成為第8區集會，職工盟吳敏兒表示，迪士尼工會已呼籲會員罷工，亦將迪士尼大門廣場設立第八個集會區，讓有需要的會員和市民集會，暫未有管理層反對。

旺角集會聯絡人劉頴匡代為解釋沙田和荃灣不申請不反對通知書之原因。(彭毅詩攝)

對於工會動員的情況，吳敏兒指，全部90多個屬會已動員，其中巴士工會、空總屬下所有空中服務員工會、港鐵工會等的理事會已通過罷工，呼籲會員以任何形式罷工。中大員工總會亦報告中大校長已獲承諾專重教職員罷工的權利，並不會秋後算帳，城大工會表示，已有顯住數目的會員積極考慮罷工，清潔總工會和物業保安總工會則不只動員直接僱用的員工，亦呼籲外判職員參與罷工。

至於勞工保障，她指出，「政治罷工」欠缺勞工法例保障：「以往大家認識針對僱主的罷工行為是屬於經濟型罷工，勞工法例都有一些規定，只要工會發動等都有部分勞工法例保障，但今次重申屬於政治性質的罷工，目前勞工法例保障極之低，近乎無。」

她呼籲，由於今次罷工橫跨各行業，目前動員進展不錯，意咪周一仍然選擇上班的人士預留時間，他們將遇到不方便的情況，她請大眾對罷工予以最大包容。