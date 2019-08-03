【旺角遊行】示威者包圍尖沙咀警署掟磚　警停車場內舉黑旗

「旺角再遊行」過後，示威者晚上再包圍尖沙咀警署，將包括磚頭、雪糕筒等雜物拋向警署，擊毀多部汽車，其後於警署正門樓梯位置有雜物起火，一度傳出爆炸聲，消防到場將火救熄，另一邊則數名示威者以一條大型橡筋作「人肉丫叉」，企圖將磚頭射入警署內。

晚上再有大批示威者包圍尖沙咀警署。（高仲明攝）

尖沙咀警署門外有雜物起火。（羅君豪攝）

數名示威者以一條大型橡筋作「人肉丫叉」，企圖將磚頭射入警署內。（高仲明攝）

有示威者向警署投擲雜物。（高仲明攝）

「旺角再遊行」今日舉行，大批市民企滿起點晏架街公園，遊行人士下午約4時起步，原訂終點為大角咀南櫻桃街公園，於遊行起步後，有遊行人士向旺角道方向倒灌，站滿旺角道由塘尾道至新填地街的一段，有市民自發在新填地街向油麻地方向前行，其後再於亞皆老街前往彌敦道方向，並佔用彌敦道前往尖沙咀方向。

晚上於尖沙咀警署，再有多名示威者於對開馬路聚集，有示威者於外牆用黑漆噴上「黑警」等字眼，亦有示威者於側門停車場外，將一部停泊於場內的黑色私家車車窗及倒後鏡噴上黑漆，另外有示威者將雜物拋向警署，包括磚頭、雪糕筒等，擊毀多部汽車，又用雷射光照向上層位置。有防暴警員於停車場位置持盾戒備，及後有旗手在停車場內舉起黑旗，警告將會施放催淚煙。

警方表示大批示威者聚集在尖沙咀警署外，塗污建築物，破壞警署內車輛。警方約於晚上8時警告示威者必需立即停止違法行為，和平散去。

尖沙咀警署下午已落閘。（陳浩然攝）