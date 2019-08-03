【旺角遊行】臨時舖標「國難五金」賣頭盔　新填地街大部分店落閘

「旺角再遊行」今日（3日）原訂路線從晏架街公園起步，以大角咀南櫻桃街公園為終點。本來遊行路線不經旺角，惟於遊行起步後，有遊行人士向旺角道方向倒灌，站滿旺角道由塘尾道至新填地街的一段，有市民自發在新填地街向油麻地方向前行，其後再於亞皆老街前往彌敦道方向，並佔用彌敦道前往尖沙咀方向。 現場所見大部分位於新填地街及旺角道的店舖經已落閘，僅餘零星幾間五金店及餐廳繼續營業。有五金店職員指，雖然目測現時示威者仍算和平，但亦擔心入夜後會有危險，故將提早關門。

下午5時左右，位於新填地街及旺角道上的店舖幾乎全數落閘。示威隊伍已經過新填地街，街上示威者人數並不多，有零丁幾間出售建築材料的商舖及粉麵檔仍在營業。位於新填地街的「永利五金機械」是街上少數仍在開門營業的店舖，店舖職員亦不斷將物資拿出店外。有十多名身穿黑衣、戴上口罩的市民正在門外排隊購買裝備。

位於新填地街的「永利五金機械」是街上少數仍在開門營業的店舖。（余睿菁攝）

職員李先生指，今日的營業額不錯，直至目前為止已出售了十多頂頭盔。「我覺得示威者尚算和平，不太擔心有暴力情況。」但他指仍擔心入夜後會危險，故會手頭工作完成後便會關門。

至於位於旺角道上的店舖亦有一、兩間粉麵檔及涼茶舖營業。有涼茶店職員笑着表示，大部分示威者都十分和平，不會擔心示威秩序問題，「繼續開門當支持下佢哋。」另外，旺角道上亦有一間掛上「國難五金」橫額的店舖，地上擺放着裝滿頭盔等裝備的紙箱。其職員均戴上口罩，聲稱店舖是臨時性質，明天就會到別處繼續營業。