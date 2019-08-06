【荃灣黑夜】白衣人施襲片段曝光　救人陳皓桓：一個捉住、一個斬

昨日(5日)有網民號召發起「三罷」行動，並於全港七區進行集會，示威者及後於多區路面設路罩，並與警方對峙。入夜後，荃灣眾安街位置出現大批白衣人，手持木棍等工具追打黑衣人。民陣副召集人陳皓桓表示，昨日於眾安街用餐時發現該批疑人追打記者，遂與其他人到現場幫忙，及後白衣人逃至小巷內街捉住一名黑衣男子「一個捉住、一個用刀斬腳同手！」；現場人士見白衣人手持不同武器一度後退，惟及後「電光火石之間乜都唔理啦，衝前去救人！」陳及後表示，遇襲男子目前已完成手術，頭、手及腳部中三刀，情況穩定。 有街坊向《香港01》記者提供片段，片段中可見事發時眾安街人流不多，一群身持長棍、鐵通等工具的人士於眾安街前行，當中多人穿身白衣；及後一名白衣、帶口罩男子用疑似網球拍追打該名記者。

昨晚荃灣有白衣人手持木棍，追打黑衣人。（香港01記者攝） 白衣人追打記者、刀斬黑衣男 在場人士衝前協救 民間人權陣線副召集人陳皓桓表示，昨晚11時左右，他在眾安街麥當勞一樓位置用餐時，目睹有約40名中年、大部份身穿白衣的疑有背景人士，追打一名身穿反光衣的記者，當時餐廳內有多人用餐，目睹情況後「衝晒落去，諗住救記者」。陳形容，該批白衣人見多人衝上前後，立即轉入內街，兩名白衣人於行人路上捉住一名黑衣男子，「一個捉住、一個用刀斬腳同手！」在場示威者目睹白衣人手持不同武器，包括刀及棍後，一度受驚後退，惟眼見黑衣人被打，「電光火石之間乜都唔理啦，衝前去救人！」該批白衣人見狀即四散逃走，而兩名白衣男子則繼續施襲，其後反被一眾示威者以頭盔及鐵通反撃，當時兩人一度欲逃走，但遭示威者圍堵，無法離開。 受傷男子中三刀手腳流血 目前情況穩定 他表示，該名受傷男子目測約18歲，被襲撃近兩分鐘，「手腳流咗好多血」、「小朋友隻腳流晒血」；此外，亦有示威者被白衣人打中「氣門」難以呼吸；約10分鐘後有護車到場，在場有示威者呼籲「唔好再打」白衣人。據了解，遇襲男子頭、手及腳部中三刀，已完成手術，目前情況穩定。

一名黑衣男子白衣人以刀斬傷，血流如注。（網上圖片） 救人陳皓桓：我哋唔應該恐懼呢樣嘢（黑社會） 陳皓桓表示，事後有網民指二坡坊為黑社會地頭，呼籲市民切前往，他指「係咪黑社會霸咗地盤，我哋冇得去呢？係咪拎正牌？」又表示「我哋唔應該恐懼呢樣嘢（黑社會），唔應該接受呢樣嘢！」另外，他又認為警方執法不公，6月自今約400名示威者被捕，質疑「噚日黑社會係想殺人，點解警察唔做嘢」、「如果噚日冇示威者在場，我相信個小朋友已經死咗！」又指警方是否當有大型公眾活動，便不會理會其他地區發生的襲擊事件，認為四萬名警員不可能「冇能力捉黑社會」，如警方想挽回信譽，應盡快拘捕相關施襲者，而非「不停打示威者」。