【罷工】荃灣示威者遭白衫鐵通追打　反攻大混戰　目擊者：傷見骨

多個地區於周一（5日）發生警民衝突，其中荃灣入夜後，有人發現有身穿印有「I ❤ 香港」 藍衣的男子聚集，手持疑似鐵通；亦有白衣人手持木棍出沒，並追打黑衣人。 《香港01》記者在晚上11時左右，於荃灣沙咀道及眾安街交界，發現有人手持利器出沒，期間有人高呼：「有刀！」有黑衣人懷疑被刀傷，手腳均有傷口深可見骨。其後大批黑衣人還擊，有白衫者被打至頭破血流。 11時23分有警車到場，但目擊者指出，警員到場後未有拘捕任何施襲的白衣人。

有白衣人手持木棍出沒荃灣，並追打黑衣人。（余俊亮攝）

目擊者：有白衫人持刀及鐵通

記者現場直擊，一名年約30歲的黑衣人被襲，手腳均有傷勢，傷口甚深甚至見骨，未知是否被白衣人或藍衣人所傷。有急救人員指出，懷疑傷者手腳被利器所傷，頭部更疑似被硬物擊傷。

此外，亦有在場的急救員指出，他於眾安街南邊見到有百多名身穿身穿白色衫的人聚集，當中更有人手持鐵通及刀，據現場消息指預料有170人以上。他說，該名傷者的小腿有4至5個露骨的傷口，褲子已被「斬破」，傷口橫切，長5至10厘米，頭部亦流血，鞋子已被染血。約15分鐘後，有救護車到場。

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有白衣人被示威者反攻至頭破血流，其後示威者上前阻止，並照顧受傷的白衣人。（賴啟燊攝） 有白衣人頭破血流 另一目擊者梁先生指出，其後有黑衫示威者捉拿到兩名白衣人，示威者開始反擊。他指出，曾於11時06分左右嘗試報警，惟路線一直繁忙，直至11時23分警方才到場。他說，當警員到場後，只要求他們回家，並打算驅趕示威者，不似會捉拿率先施襲的白衣人。 就現場片段所見，有白衣人攻擊黑衣示威者後，被示威者反攻至頭破血流，其他示威者上前阻止，並照顧受傷的白衣人，現場有救護員治理。 直至凌晨12時13時，示威者已陸續離去，並有市民到場「義載」離開。記者目擊白衣人襲擊示威者後，他們進入二坡坊，有人手上持有木枝。

有白衣人突然現身荃灣攻擊示威者，雙方惡戰。（余俊亮攝）

垃圾箱見到「我❤香港」藍衣被棄

記者見到上述衝突的前一刻，曾在沙咀道球場旁，發現有20至30件印有「我❤香港」的藍色衣物被棄。有街坊指出，本來身穿有關衣物的人士，其後換上黑衣離開，疑似想混入示威者當中。

翻查資料，約晚上8點20分，記者於荃灣大河道已見到有約十多名身穿「我❤香港」藍色衫人士，他們拆走示威者路障，隨後更有一名示威者受傷。現場消息指是被藍衫人士擊傷。