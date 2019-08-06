【8.5罷工】催淚彈中荃灣社區中心平台　示威者蒸魚碟滅門外煙

昨日有網民號召發起「三罷」行動，荃灣區有示威者走出馬路，並步行至新界南警察總部，防暴及後出現並於上址向示威者施放逾二十枚催淚彈，其中有催淚彈撃中警署旁的社區中心平台，大樓包括長者護理中心，平台冒出大量白煙；另外，亦有一枚催淚彈射向社區中心門外，有示威者立即以「蒸魚碟」將其覆蓋並熄滅。

社區中心平台中催淚彈。（陳蕾蕾攝） 社區中心平台中催淚彈 示威者護老院外「蒸魚碟」滅煙 昨日大批示威者抵達荃灣警署投擲磚等物品後，沿路一直步行到新界南警察總部，向警察總部內擲磚並於牆外塗鴉；至晚上6時47分，警方於警署內舉起黑旗，不足一分鐘內立即射出第一枚催淚彈，及後再出動多名防暴於警署外戒備，至晚上7時不斷向示威者推進同時施放逾20枚催淚彈。記者現場可見，有催淚彈射向警署對面的社區中心平台，平台外冒出大量白煙，該個社區中心包括長者日間護理中心；另外亦有一枚催淚彈射向社區中心門外並冒煙，有示威者立即以「蒸魚碟」將其覆蓋，催淚彈及後熄滅。

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網上圖片可見，催淚彈射進社區中心平台位置。（網上圖片／Kian Lee） 記者及後向該個長者日間護理中心查詢，對方表示護理中心位於較高樓層，昨日中心已緊閉窗戶，未有長者受感到不適。 玻璃門成小型連儂牆 記者事後到社區中心查看，當時社區中心已貼上「暫停開放」的通告，而玻璃門被示威者以便利貼貼上不同字句，包括「香港加油」。另外，網上圖片可見，催淚彈射進社區中心平台位置，該處擺放大量盆栽，而催淚彈則落於近落地玻璃位置，未見攻入室內。