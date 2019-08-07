【學生被捕】沙田區議員黃學禮稱接求助到深水埗　涉非法集結被捕

黃學禮被多名警員撳在地面。(陳永武攝)

凌晨1時許，大批防暴警察突然從深水埗欽州街與長沙灣道交界，突然衝向長沙灣道方向。在政府合署外，一名身穿反光衣的記者在警員堆中跌低，繼而警員將另一名男子撳低拘捕。

有防暴警員喝問被捕男子姓名，他自稱是沙田區議員黃學禮。有警員立即指著被捕人大叫：「區議員襲警！」、「你而家係犯人嚟！」「區議員大晒嘅?唔使守法嘅?」黃學禮指自己完全沒有任何襲擊舉動。他其後被警員喝罵「你做SHOW呀你？要講快啲講，我都有投票呀，我對你好失望呀!我都係香港人呀!」並用索帶綁起雙手。另有警察稱：「我而家係講事實！區議員就可以知法犯法呀？」

黃向記者講述經過時，稱自己收到街坊求助，在深水埗區被困，無法回家，現場好危險，於是前往深水埗協助。惟當抵達上址行人路邊的馬路時，被警員以盾牌撞到左耳，10多名警員將他撳在地下。

在他接受記者訪問期間，有警員打斷黃說話：「唔好口窒呀！」黃：「我無口窒呀，阿SIR你係咪想同我辯論?」警員未有回應。黃續稱，他現時左耳酸痛、無明顯傷痕，不用看醫生。黃向稍後趕至的記者再次提及自己身份姓名，有警員稱：「得喇，黃學禮，大家都知你係區議員喇。」黃：「咁係咪唔俾講嘢?」警：「咁我話我知之嘛，咁我都講得嘢架嘛!」另一警：「你冷靜啲!唔好再挑釁我地!」

黃學禮稱，當時有警員指他涉嫌「襲警」及「暴動」：「我唔擔心，即管拉。」他續指，對事件感到好奇怪，稱只站在行人路旁邊的馬路：「而家唔係宵禁，在場市民亦無對警方進行暴力」、「警察衝嚟我都驚，我走去邊？警察撳低我，十幾個警察叫我冷靜唔好襲警，但我無進行任何MOVEMENT或行動。」我「認為警員過份緊張 ，我手上無任何攻擊性武器」、「邊一個舉止係襲警暴動？」

他說，現場主要都係街坊，警員係OVERREACT， 又質疑「咁頭先個集會係咪涉嫌暴動？」此時有警員插口「呀議員你頭先係馬路喎！」隨後，一名穿黑背心偵緝探員此時走近黃學禮：「我係偵緝探員(警員編號)，你涉嫌未經准許非法集結，而家宣佈拘捕你，你有無嘢想講?」黃：「我無嘢好講。」

有在場記者詢問，黃會被送往哪間醫院，有警員回應稱「稍候安排，而家未知邊間警署」。黃雙手反縛登上警車離去。

現場環境一度噪吵，有市民探頭外望時，警員即大叫「縮返入去啦曱甴，係呀見到你喇」。

此外，警方驅散行動期間，長沙灣道近北河街、深水埗地鐵站外有一男一女跌低，兩輛救護車到場協助，其中倒地的女子不停狂哭，隔著氧氣罩大叫「用棍打我！」隨後由救護員移上救護車治理。倒地的男子則懷疑抽筋，需由另一輛救護車送院。暫未得知兩人是否被捕。