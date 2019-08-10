【大埔遊行】示威者南運路與警對峙　排水馬、灑洗潔精後稱去沙田

由「好鄰社北區教會」陳凱興傳道發起的大埔遊行，在警方發出反對通知書下主辦方決定取消，惟下午逾千市民繼續到場參與遊行，於到達廣福道終點後，示威者步行到太和路近南運路，與警方防線一橋之隔，示威者自行拉起封鎖線，又搬多個水馬到馬路設路障。至下午5時許示威者陸續離開，部分人聲稱前往沙田及大圍。

示威者於南運路與警員對峙。（郭倩雯攝）

警方數度舉起藍旗警告。（郭倩雯攝）

市民原定計劃今明兩日分別於大埔、黃大仙、港島東及深水埗區舉行遊行，警方以近月遊行後屢發生暴力事件，基於公眾安全等理由反對四個遊行申請，遊行發起人陳凱興宣佈取消遊行。警方反對通知書下，今日仍有大批市民於原定遊行起點大埔頭巴士總站聚集，下午3時許出發。於太和路及南運路交界大埔警署外，大批防暴警築起防線，預防示威者衝擊。

下午近4時，有遊行人士到達廣福道終點後，步行至南運路近南運路休憩處對開並佔據道路，與警方防線相隔一條林村河，雙方對峙其間有人用鏡子照向警員方向，其後逾數十人陸續將多個水馬推到路上設成路障，又將地盤物資及鐵馬製作路障，有示威者不斷呼籲提供索帶、士巴拿等，又有人用懷疑洗潔精灑於地上。警方防線曾多度舉起藍旗，指在場人士正參與未經批准的非法集結，屬違法行為，呼籲盡快離開否則可能使用武力。

至下午5時許，示威者陸續向後離去，部分人聲稱前往沙田及大圍，並到港鐵太和站登上列車。