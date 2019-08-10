【大埔遊行】國難五金轉戰大埔賣裝備　「豬嘴」售罄　警到場檢查

上周六（3日）「旺角遊行」期間，多間旺角五金舖落閘，但就有一間名為「國難五金」的五金舖臨時開檔，售賣頭盔、眼罩及口罩等貨品。今日（10日）有人發起大埔遊行，「國難五金」隨即轉戰大埔繼續經營。 攝影：黃偉民

國難五金轉戰大埔

反對修訂《逃犯條例》風波示威常起衝突，示威者對於頭盔、眼罩及口罩的需求大增，今日再有人辦國難五金臨時舖賣裝備。現時旺角新填地街的五金舖及防具舖時常缺貨，上周六的「旺角遊行」期間，國難五金於旺角道臨時開舖，售賣頭盔等貨品。今日有人發起「大埔遊行」，前日國難五金於其Facebook專頁上宣布，上星期因「經營不善」而倒閉，今日再轉戰大埔開店，店址為大埔寶鄉街「一粥麵」旁的舖位，並於下午約一時開始營業。

國難五金轉戰大埔開檔，賣口罩、濾罐、頭盔和眼罩等裝備。

本土派辦五金舖：「今日開舖，聽日執笠」

國難五金的負責人為知名本土派人士李政熙，他曾經為政黨熱血公民的主要成員，亦曾於2016年新東補選時為梁天琦助選。他於年前退出熱血公民，其後繼續活躍於本土派圈內。今次反修例運動中，他也一直表明支持示威者，以及支持武力抗爭的行動。

李政熙今天也有現身舖位，他表示，「今日開舖，聽日執笠！」國難五金今午一開舖，便遇到一行6位警員巡查，檢查有沒有售賣違禁品。當時他們對警員說，舖位遠離遊行地點，而且他們開舖純粹做生意，「求財不求氣」，貨物亦有代理商之證書，屬於合法、合理買賣，「我地絕對同警方合作，去檢查所有貨物。」警員為三位負責人登記身份證，以及隨件貨品作檢查之後便離去。

國難五金的負責人李政熙表示，開舖只為「求財不求氣」。

2、30人排隊買貨 濾罐標價高於新填地街

開舖不久，舖外即有二、三十人在排隊，大多數為二十至三十歲的年青人，部分客人戴上口罩。舖頭主要售賣口罩和濾罐等裝備，一排濾罐標價300元，相對新填地街的標價（約160元）更高。下午約二時，國難五金的「豬嘴」口罩已售罄，只剩下濾罐，現場亦有售單車鎖同軑匙，職員表示「睇你識唔識玩。」

李政熙說，粉紅色濾盒最受歡迎，「愈多催淚彈愈受歡迎。」他介紹一款越野單車頭盔，指其堅硬得就算斜路向下衝、頭落地也可以保護頭部，「相信區區一碌棍毆落去應該冇乜感覺。」