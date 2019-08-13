【警方記者會】李桂華稱警竹插背囊可接受　律師﹕影響檢控基礎

銅鑼灣白衣青年被捕一刻，傳媒直擊警員將竹枝插入其背囊，被質疑有人插贓嫁禍。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華今日（13日）在例行記者會重申沒有插贓嫁禍，被捕青年曾手持竹枝企圖對抗兩警，被制服後警員將竹枝放入其背囊，李桂華形容﹕「做法唔完美，可接受，但要改變、改善。」 執業大律師稱不評論個別個案，但警員將竹枝放入背囊是「不智、不當，更影響檢控基礎」，他指警員只需要目擊被捕人手持竹枝及反抗便可，刻意將竹枝放入其背囊是與事實不符。若警員日後在證供上未有如實交代事件，會涉嫌妨礙司法公正。

記者翻查811當日，香港01及多間傳媒的直播片段，發現白衣青年被捕後，雙手反鎖身後，躺臥地上，當時其背囊插入枝狀物件。43秒後，白衣青年站起來，一名警員蹲下，從地上拾起竹枝及放入青年打開了的背囊內。對於公眾質疑警員插贓嫁禍，李桂華今日（13日）在例行記者會表示，他昨日取得的資料顯示，當日被捕人被捕時是手持竹枝，他在花槽附近檢起竹枝試圖使用對抗警員，然後被警員制服在地上，雙手反綁身後，以免他再傷害他人。警員將竹枝放在其身旁，被捕人起身後，竹枝跌在地上，警員將竹枝放入其背囊，但竹枝不是在背囊中搜出。他強調警員沒有插贓嫁禍。

記者追問警方有無證據顯示被捕人手持竹枝，李桂華稱當時有兩名警員負責處理該名被捕人，兩人都見到，亦有其他證據，但不便透露。被問及即使被捕人手持竹枝，事後警員將竹枝放入背囊是否有問題時，李桂華回應當時拘捕15人，現場混亂，警員要注意個人安全、注意犯人不會走、注意證物，警員將被捕人使用的物件放在身邊，之後再「隨手」放入其背囊，李稱﹕「唔完美，可接受，但要改變、改善。」

O記高級警司李桂華表示，警員將被捕人使用的物件放在身邊，之後再「隨手」放入其背囊，李稱﹕「唔完美，可接受，但要改變、改善。」(歐嘉樂攝)

執業大律師陸偉雄表示，不評論今次事件，因案件可能有後續，不希望影響執法人員、律政司或法庭日後審訊，但會說明法律原則。他指，警員將證物放入事主的身上的做法不合適，形容是「不智、不當，更是影響檢控基礎」，不論被捕人本來背囊是否有竹枝，或警員有無見他手持竹枝，最大問題在於警員隨手將竹枝放入背囊，當作被捕人擁有，然而「之前佢拎個枝，唔一定係呢枝。」

他舉例指，一名吸毒人士見到警員時，將毒品掉在地上，警員見狀上前將毒品放入其褲袋中，已涉嫌妨礙司法公正。一般而言，警員只要目擊被捕人士手持證物，即使證物掉在地上或未能檢獲該證物，便已有足夠證據，此為正確做法，「即使冇檢取到竹枝，根本唔重要」。警員根本無需刻意將證物放在被捕人身上，以加重被捕人的罪責，「專登插贓，與事實不符」。如果警員日後在法庭沒有如實交代事件，便會涉妨礙司法公正。他認為律政司要審視有關警員的證供。

至於傳媒片段是否可以用作證據，陸表示，控辯雙方皆可以就案件搜集有利證據，例如透過網上取得傳媒的影片，但不一定要有齊整個經過，即使只是關鍵情節，法庭會對被告作有利推論，因香港司法制度是寧縱勿枉，疑點歸於被告。