【機場集會】防暴警到場再引發衝突　銀髮族擋示威者堵警車

連日機場集會至周二晚（14日）出現衝突場面，一名持內地證件男子傍晚被示威者懷疑身份及圍困，其後再被索帶綁手及淋水等，救護員到場欲將男子送走亦不獲放行，事件擾攘多個小時。警方於晚上到場，其間有示威者於男子被送上白車離開後，包圍警車用腳踢及擲物，防暴警到場驅趕，有人頭部受傷流血。 其間一名銀髮男於示威者前阻止他們堵警車，將行李車搬開，其後拍打警車車頭高叫「走喇！」，他指自己是普通市民，作為上一輩、老一輩，亦是父母，「應該要企喺細路前面，保護班細路」。

男子被示威者包圍。（余俊亮攝）

大批示威者包圍男子，不放行救護員將男子送走。（林振華攝）

攜內地證男被包圍

第二日機場「警察還眼」集會，一名男子於傍晚時被示威者質疑身份及遭包圍，並要求出示證件等檢查，其間有人疑用鐳射光照向男子眼部。該名男子在場曾經接受香港01及其他傳媒訪問，說自己來自深圳，今日來香港機場要送朋友搭飛機，他對記者說自己並非公安，原定晚上6時許回深圳，有人查過他的袋和電話，說會放他走。但之後有人指他是內地公安不讓他走。其間有人問該名男子，他身旁的人是否其朋友，他先否認後承認。現場示威者因此懷疑他的身份，將他圍堵並檢查他的銀包，發現有內地身份證和港澳通行證，其登記地址位於深圳。

救護到場示威者不放行

該名男子一直被圍困，被示威者用索帶綁手及淋水等，男子一度表示呼吸困難。至晚上約9時，數名救護員到場協助，其後欲送男子離開，男子被送上行李車，雙目閉上，但示威者未有放行，有外籍記者協助保護男子頭部，並不斷向示威者說「you can’t do this」，有示威者曾稱「不能讓他有生命危險」、「佢真係會死㗎」。包圍期間有人用鐳射光射向在場拍攝的人士，有人高叫「唔好射記者呀！」。

大批警員晚上10時許到達機場。（余俊亮攝）

晚上約10時40分，多輛警車接載大批警員到場，警員站於一號客運大樓入口天橋位置，示威者不斷指罵，高呼「還眼」、「黑社會」等。雙方對峙期間，在場救護逐步將男子送上客運大樓出口並送上救護車，有急救義工在場護送時與示威者口角，義工大叫「受傷就要救！我哋唔係納粹黨！」。男子被送上白車，於約11時駛離機場。多名持盾警員其後返回警車時被示威者包圍，有示威者向警員投擲包括水樽等雜物，又有人曾試圖將機場行李車推出馬路，被一名穿黑西裝、較年長的白髮男子阻止，男子將行李車搬開，其後拍打警車車頭高叫「走喇！」。

該名白髮男子陳先生隨後接受訪問時指，自己只是普通市民而非機場職員，今日前來「係嚟睇吓班細路」。陳先生指不敢說警方會否進行清場，但指自己作為上一輩、老一輩，亦是父母，「應該要企喺細路前面，保護班細路」，他呼籲香港的老一輩及父母要站出來保護年輕人。陳先生又指「我企喺中間，佢地各自有自己立場，我相信佢地唔會同我割蓆」。

白髮男子將堵路行李車搬開。（林振華攝）

私家車玻璃被擊毀

數輛警方私家車離開時，被示威者不斷腳踢，其中一輛私家車尾大銀幕被擊毀。多名手持警棍及圓盾的防暴警員其後衝上前，示威者即時離開，多人返回機場，警員驅趕至客運大樓門外時停下返回馬路，有黑衣男子頭部流血倒地，警員為男子進行包紥及急救。另一邊有數名背心便衣警員及軍裝警，於機場內將一名白衣男子帶離機場。

警Facebook：不是清場行動

警方於Facebook專頁指，機場有一名旅客較早前被示威者包圍及毆打，雖然這位旅客需要接受治療，但現場示威者不讓救護員將這名旅客送院。警方收到機場管理局要求警方協助，呼籲示威者請勿阻礙警方工作，以確保該名旅客能得到適當治療，強調這不是清場行動，目的是讓該名旅客能安全離開及送院。